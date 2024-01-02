張致恒老婆發布完溫馨家庭片 轉頭放負鬧爆Steven直認搵渠道發洩

張致恒(Steven)與區燕雯(雯雯)因為經常嗌離婚而被封為「離婚界KOL」，又因為經濟問題不時向網民要求援助，雯雯亦不時放負，日前她再開po暗示老公沒有照顧小朋友之後，今日再連出幾個po鬧爆Steven，更反問網民是否要把小朋友送去保良局。惟她出po鬧爆Steven之前，她貼出一家人外出的溫馨片段，因此她亦明言是搵渠道發洩。

雯雯︰送去保良局？ 雯雯貼出一家6口外出行展覽會的影片，見到他們每人湊住兩個小朋友搭巴士，Steven孭住細仔，而雯雯就孭住三仔，繼而再各自拖住大仔、二仔。雯雯又不時對住鏡頭微笑，非常開心。影片發布不足24小時，雯雯連出三個po鬧Steven，內容亦是離不開對方沒有幫手湊仔，自己要照顧小朋友壓力大。 她說︰「為咗瞓覺自己唔去讀個平安卡都算，個仔一開學就唔帶佢返學，其實你究竟想點樣？！我又可以點樣？係呀，一句離婚好簡單，咁係咪我淨係要兩個小朋友？咁另外兩個小朋友又點呢？如果俾佢死得啦！我能力只可以照顧到兩個，咁請問另外兩個又可以點樣？真係送去啲機構？個個都話我成日淨係識嗌離婚，但係做唔到，咁你又可唔可以教吓我小朋友點呢？送去保良局？！」