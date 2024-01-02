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娛樂
2024-01-02 16:06:59

張致恒老婆發布完溫馨家庭片 轉頭放負鬧爆Steven直認搵渠道發洩

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張致恒一家六口問題多多。

張致恒(Steven)與區燕雯(雯雯)因為經常嗌離婚而被封為「離婚界KOL」，又因為經濟問題不時向網民要求援助，雯雯亦不時放負，日前她再開po暗示老公沒有照顧小朋友之後，今日再連出幾個po鬧爆Steven，更反問網民是否要把小朋友送去保良局。惟她出po鬧爆Steven之前，她貼出一家人外出的溫馨片段，因此她亦明言是搵渠道發洩。

片中見到雯雯跟Steven外出這一天很開心。

雯雯︰送去保良局？

雯雯貼出一家6口外出行展覽會的影片，見到他們每人湊住兩個小朋友搭巴士，Steven孭住細仔，而雯雯就孭住三仔，繼而再各自拖住大仔、二仔。雯雯又不時對住鏡頭微笑，非常開心。影片發布不足24小時，雯雯連出三個poSteven，內容亦是離不開對方沒有幫手湊仔，自己要照顧小朋友壓力大。

她說︰「為咗瞓覺自己唔去讀個平安卡都算，個仔一開學就唔帶佢返學，其實你究竟想點樣？！我又可以點樣？係呀，一句離婚好簡單，咁係咪我淨係要兩個小朋友？咁另外兩個小朋友又點呢？如果俾佢死得啦！我能力只可以照顧到兩個，咁請問另外兩個又可以點樣？真係送去啲機構？個個都話我成日淨係識嗌離婚，但係做唔到，咁你又可唔可以教吓我小朋友點呢？送去保良局？！」

搵地方發洩自己情緒

她又指大家只怪責她把家事說出來，沒有理解她的感受︰「個個淨係識話我發癲，淨係識話我拎晒啲家事出嚟講，咁又有冇諗過我咁多年經歷緊啲乜嘢？我以前一句說話都冇講過，每個人都會有佢爆嘅時候，我冇地方發洩只有咁樣，我會覺得冇咁委屈同可以發洩到自己嘅情緒，咁又有咩問題？」

她稱自己把這些事情公開是希望令自己感覺舒服些，「總好過我走去自殺傷害自己又照顧唔到小朋友。亦都唔需要任何人比任何嘅評語！」其後她再質問網民︰「成日都話我生之前，有冇諗清楚，佢哋而家巳經活生生係度，係咪要丟左佢地？你哋先安樂，成日話我抵死。放心！我已經承受緊我要承受嘅！」

過去Steven每次返工都會自拍打卡，但近日已經沒有見到類似帖文。按照雯雯所講，Steven應該沒有再返工，寧在家中睡覺。

雯雯發洩完，又出po多謝大家。

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