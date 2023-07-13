張致恒老婆雯雯下月生 闖網紅直播自爆係噴水池兼餵老公飲奶

張致恒(Steven)與老婆雯雯的家事成為網上熱話，有網民直言每次雯雯嗌離婚、又鬧老公，定必是懷孕先兆，的確她本人亦承認已懷孕，而且快將出世，估計是誕下三仔坐完月後再造人。有網民認為雯雯想追個女用來挽留Steven，甚至有網民指真正性上癮的可能是雯雯，而非Steven，更用二人的房事創作了一篇網上「甜故」，獲不少網民大讚。

張致恒老婆雯雯表示開設會員制IG，入會者需付50元，用來幫助她解決經濟問題，但入會要求似乎要讓雯雯先審查來意，並非來者不拒，截至今日(13日)下午2時半，已有99人成功入會，為她帶來近5千元的收入。不過，她就拒絕富二代網紅SeaN Lam的贊助，不但封鎖對方帳號，更到對方的直播挑機。

去年Sean Lam爆Coffee林芊妤出席飯局及其他KOL內幕，令他人氣高企。Sean Lam本身與太太鬧離婚，及後二人和好。昨日Sean如常開直播跟網民互動，提到自己被雯雯請食檸檬一事，更以「50雯」稱呼雯雯，認為她在IG設立會員制是條財路。突然雯雯以舊帳號闖入直播，更謂自己「數錢數到手軟」，又稱「你地俾＄50我只係可以follow，如果想睇我哋嘈交就要俾＄100 」，甚至問自己如搞上市公司會叫「雯50道陰影得唔得？」和可不可以做代母。

雯雯留言忽變18禁

雯雯在直播中留言透露自己的預產期是8月，不過當Sean老婆現身直播，並與網民討論餵人奶期間難以成孕等問題，雯雯之後的回覆就開始大暴走，包括「我唔係滴緊，我嗰啲似噴水池」、「我啲奶唔係用嚟餵我啲仔」、「我餵俾Steven㗎咋」更著Sean的老婆小心︰「Toby你要小心啲我，一陣食咗阿Sean」、「到時你喊到無用」。

另外，雯雯不憤被眾人攻擊，昨日在IG再度連環出PO放負，又公開與她對話網民的IG，公審對方。