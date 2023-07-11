張致恒老婆雯雯再度懷孕 開新IG掦言靠自己負起責任

張致恒(Steven) 與太太區燕雯自結婚以來，屢傳婚變但又生完再生，現為3子之母的雯雯，不時在個人IG放負和公開鬧爆Steven，昨日她又在IG發長文，以現有IG作最後發文，總結這與Steven結婚以來的心路，她坦言第一次懷孕是任性和不顧後果，「但係新生命係上天比你嘅禮物同一個安排，所以我冇後悔過。」

雯雯自言唔係小丑，不想公開私事惹人嘲笑和討論，只是沒朋友才在網上平台發洩，並表示擔心情緒失控影響子女成長，唔再浪費氣力去發洩同埋鬧，同時，她宣告再次懷孕，她寫道，「既然上天再一次俾咁樣嘅安排我，我就應該好好計劃，靠自己去照顧上天比嘅每一份禮物，再一次負起呢個責任。」為表決心，將開設新IG發放正能量。