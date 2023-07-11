張致恒老婆雯雯再度懷孕 開新IG掦言靠自己負起責任

張致恒(Steven) 與太太區燕雯自結婚以來，屢傳婚變但又生完再生，現為3子之母的雯雯，不時在個人IG放負和公開鬧爆Steven，昨日她又在IG發長文，以現有IG作最後發文，總結這與Steven結婚以來的心路，她坦言第一次懷孕是任性和不顧後果，「但係新生命係上天比你嘅禮物同一個安排，所以我冇後悔過。」
雯雯自言唔係小丑，不想公開私事惹人嘲笑和討論，只是沒朋友才在網上平台發洩，並表示擔心情緒失控影響子女成長，唔再浪費氣力去發洩同埋鬧，同時，她宣告再次懷孕，她寫道，「既然上天再一次俾咁樣嘅安排我，我就應該好好計劃，靠自己去照顧上天比嘅每一份禮物，再一次負起呢個責任。」為表決心，將開設新IG發放正能量。
相信堅持定有出路
雯雯形容這一年是人生的轉捩默，「曾經以為我一個人係好簡單，相信同堅持就能夠有好結果。相信同堅持就能夠有好結果，但係原來並唔係咁樣，一次又一次嘅背叛同傷害，確實令到我思想同性格都改變晒，好似一次又一次，加重仇恨咁。」她不諱言起初存報復心態，「我會覺得你可以對住其他嘅女去數我，咁點解我唔可以公開我嘅情緒同不滿。老實講，當你對住其他女性去數我，呢種傷害會唔會比起我公開鬧你更加大，明明自己做錯在先，但係最後換來係因為我做得唔夠好，所以你要有呢個選擇，我真係想唔透……」不過，隨著大仔越來越大，不想再因情緒失控影響子女成長，而且將面對手術，與其日日鬧，倒不如珍惜與家人相處的時間。同時，她宣告再次懷孕，要負起責任迎接新生命，她寫道，「我相信唔放棄，堅持一定有出路，瞓醒一覺，又會係一個好開始。」最後，她多謝善良有心人一直關心幫助，將開設新IG重新出發，分享與家人生活點滴和開心事。