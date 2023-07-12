張致恒老婆雯雯新IG設「會員制」 月費50蚊分享家事

張致恒（Steven）多次被太太區燕雯公開數臭，男方日前被爆在天水圍食店打工，近日再驚爆雯雯現正懷有第4胎，更開設全新IG帳號，表明要負起責任靠自己。

雯雯目前要照顧三個兒子，能否負擔一家經濟實在令人擔憂，雯雯所謂要靠自己查實仍未有詳細計劃，有網民私訊她詢問現時情況，雯雯透露第4胎快要出世，上個月靠網民支付屋租，今個月則未有着落，更表示被學校追書簿費，兩個在學兒子或面臨被退學危機。