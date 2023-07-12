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娛樂
2023-07-12 14:58:34

張致恒老婆雯雯新IG設「會員制」 月費50蚊分享家事

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雯雯為Steven正懷第4胎，一家庭的經濟問題令人擔憂。

雯雯為Steven正懷第4胎，一家庭的經濟問題令人擔憂。

張致恒（Steven）多次被太太區燕雯公開數臭，男方日前被爆在天水圍食店打工，近日再驚爆雯雯現正懷有第4胎，更開設全新IG帳號，表明要負起責任靠自己。

雯雯目前要照顧三個兒子，能否負擔一家經濟實在令人擔憂，雯雯所謂要靠自己查實仍未有詳細計劃，有網民私訊她詢問現時情況，雯雯透露第4胎快要出世，上個月靠網民支付屋租，今個月則未有着落，更表示被學校追書簿費，兩個在學兒子或面臨被退學危機

 

張致恒多次被太太雯雯公開數臭，但雯雯仍決定生第4胎。 張致恒多次被太太雯雯公開數臭，但雯雯仍決定生第4胎。 張致恒多次被太太雯雯公開數臭，但雯雯仍決定生第4胎。 張致恒多次被太太雯雯公開數臭，但雯雯仍決定生第4胎。 張致恒多次被太太雯雯公開數臭，但雯雯仍決定生第4胎。 張致恒多次被太太雯雯公開數臭，但雯雯仍決定生第4胎。 張致恒多次被太太雯雯公開數臭，但雯雯仍決定生第4胎。

網民建議做YouTuber

今日，雯雯再透露新IGPost，並寫：「好多人inbox我，問我可唔可以follow @ugly_mama2.0（新IG帳戶），但係實在太多唔係真心關心，真心想睇我嘅人follow我，所以我未有時間逐一去選擇，新IG亦會係我一個新開始，我都唔希望再有唔好嘅事喺裡面，我亦都知道有好多媽媽都好鍾意我三個小朋友好鍾意佢哋...同埋3隻狗仔。新IG多數都會係放一啲片」雯雯續說：「啱啱有網民提議我可以轉做會員制度，一來可以幫助到我屋企經濟問題，二來可以阻止一啲用意唔好嘅人。$50一個月，其實可以試吓」有網民表示支持，詢問她如何款款，雯雯就答：「多謝你，可以Alipay，入完數寫返IG名就可以」也有人建議她做埋YouTuber

張致恒老婆雯雯向網民表示會員制每月$50，可以Alipay付款。 張致恒老婆雯雯IG限時動態稱「我唔係殺人放火做咩壞事」。

不甘被批評︰我行得正企得正

由於雯雯一邊表示與Steven劃清界線，但現在又表示已懷孕4個多月，不少網民批評雯雯講一套做一套，而且沒有考慮到自身經濟條件密密生，認為她是「害咗下一代」。雯雯不甘被抨擊，於是在社交平台留言反擊說︰「我唔係殺人放火做咩壞事，我行得正，企得正，所以有幾多人要來套我說話，再公開抹黑，我都隨時歡迎。對我嚟講，每個人都係善良，但係佢內心要變咗黑色，我都會照祝福你。」

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飲冰水迷思。（AM730製圖） 飲冰水迷思。（AM730製圖） 飲冰水迷思。（AM730製圖） 飲冰水迷思。（AM730製圖）
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