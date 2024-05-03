張致恒老婆雯雯自爆連人帶狗疑患癌 冇錢交租再被逼遷

張致恒(Steven)與太太區燕雯一家經常呻窮，兩公婆問題天天都多，繼日前她大爆已與媽媽斷絕關係，並自嘲「網絡乞丐」這個稱號後，今日（3日），她再於社交網列出這個星期的慘痛經歷，並自爆連人帶狗疑患癌。
雯雯以「最難過的一星期」為題貼出短片，她先分享自己在醫院的照片，並寫到：「首先就係，自己唔舒服，去咗急症，初步懷疑係腫瘤，要等化驗報告同深入檢查……。」接著，便是接近兩歲的孻仔朗朗發燒入院，她表示：「朗朗持續成個星期都係高燒狀態，今次去急症，分流咗係緊急，即刻照X光入院，我完全冇準備下，就陪佢一齊入咗院，做一連串檢查……」；她續指第一次離開朗朗一個人在陌生的地方，並指姑娘關門綁住兒子抽血，她只可在門口等候並聽住朗朗嗌同喊，而她亦忍不住一起喊了，她表示：「因為咁樣嘅關係，佢而家都會不斷嚇醒喊，要捉住我先再瞓，最後醫生話佢有輕微嘶哮症，白血球比正常低，如果返去再燒要即刻返病房（總括，係因為佢早產發生嘅一連串，再加強免疫系統好低，好容易感染）」。
雯雯又憶述在醫院照顧朗朗的情況：「醫院第一晚，佢完全唔肯喺張床，我就只可以孭住佢，得幾歲又要經歷……孭咗5小時，天光終於可以放低佢。成晚來來回回見到好多唔同嘅故事，令我覺得，其實發生咩事都唔怕，最可怕係身體唔健康，好想喺度祝福所有小朋友能夠健健康康。」 其後，雯雯又分享連愛犬都患上癌症，她表示：「呢個星期完完全全好似我一生唔好嘅野一次過發生。短短7日時間，承受嘅壓力我已經再抖唔到氣，心身都覺得好累，我自問已經冇氣力再撐到任何的事情。」
最後，她再提到冇錢交租再被逼遷：「结尾就係全家病哂，一個月就算姐姐到左都冇正常工作冇收入 ，換來嘅就係冇交租要搬走，但事實我地又點可能有一筆錢去租新地方，就算有，香港都唔會有人租比我地。比著以往我會想盡辦法保住個屋企，乞…..甚至出賣自己都要保住個屋企。但呢個星期發生嘅已經令咩力氣都冇，自己持續肚通，仲要日夜夜照顧朗朗，擔心狗狗。我宜家就算要瞓街，咩都冇晒，我只希望所有小朋友同狗狗可以健康，唔好離開我。」網民都紛紛留言送上鼓勵，但亦有人推測雯雯是否又準備網上眾籌。