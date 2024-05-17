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娛樂
2024-05-17 13:45:13

張致恒老婆雯雯被癌症病人追數　網民兩邊都唔撐：個底咁花都借

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雯雯被癌症病人斥有借無還 計劃報東張西望 網民：個底咁花都借

張致恒（Steven）與太太區燕雯（雯雯）新聞多多，經常宣布要離婚和經濟拮据，早前雯雯更自爆家中連環發生不幸事件，包括囝囝入急症、愛犬患癌及自己持續肚痛，初步懷疑生腫瘤等等。最近，更有名自稱Cat嘅網民於雯雯社交平台自稱患癌症及自己借咗錢畀佢，但雯雯就從來未還過錢；雯雯亦於留言中直接回覆。

該網民表示雯雯一蚊都冇還過：「雯雯，我係Cat，你想點呀？比咗幾個月時間你，爭我個萬六蚊一蚊都收唔到，包多春魚都收唔到，之前免費送咁多野比你地，你地咁對我？！你好快啲還錢，最多比你分兩期，分兩個月每次還S8000」

「多謝你當初主動出現幫我地」

佢又表示諗住報東張西望：「所有Payme過敷記錄同埋WhatsApp我都有keep，唔好迫我公開哂：「我真係諗住搵東張西望，標題係：『寧願呃癌症病人錢，都唔願意出去打工既前偶像夫妻。』」

該網民更表示預咗會畀比雯雯del留言加Block，不過雯雯今次就無Del任何留言，更回覆指自己而家未鬆動可以去還錢：「首先，我好多謝你當初主動出現幫我地。我從來無諗過呃你，只係我宜家未有鬆動可以還到比你，就算其他人我同樣都係未還，當初你主動企出黎幫我地嘅時候，我都有同你溝通我無咁快有能力可以還到錢，你亦話你明白，至於你兩包多春魚，我冇左你地址，你block左我，我根本聯络唔到。」

「我有講清楚我無咁快還到比你」

雯雯續指，就算對方公開都會尊重：「當中亦可以證明到我有講清楚我無咁快還到比你，所以不存在呃你錢。最後希望你unblock我，比返你地址我寄比你。亦祝你健健康康。」

網民於討論區討論事件，唔少人都反問點解仲有人畀錢佢哋：「真係會有人俾錢呢對老千夫婦」、「兩個個朵臭晒，仲幫佢哋真係冇得救，人哋周圍借錢開心使錢，結果仲有人施捨」、「呢兩公婆呃錢都唔知得罪幾多人，遲d俾人斬都唔意外」、「個底咁花都借」「大種乞兒呃錢仲呃埋人哋同情心，勸各位有心香港人，唔好再理呢2公婆啦」等等。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

鐵質食物｜（am730製圖）

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