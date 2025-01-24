張致恒被質疑貧窮　網民捕獲全家一人一部iPhone？

張致恒（Steven）與老婆區燕雯（雯雯）育有四名兒子，過住一家六口的生活，兩公婆長期呻窮，早前雯雯就苦呻奶粉被偷，屋企雪櫃乜都冇，更稱老公Steven公司提早收爐，表示：「真係可以成家跳樓，今次過年又提早收爐，仲要唔知幾時有工開！真係死得！」不過，有網民近日在輕鐵捕獲Steven兩公婆及其中三名兒子，並稱目擊全家一人一iPhone，質疑他們扮窮，該網民寫道：「成日喺度話窮！男嘅一部iPhone，女嘅一部iPhone，小朋友每人一部iPhone！我覺得我仲窮」，但相中只見Steven與雯雯，未見有小朋友，亦沒有拍到他們的電話型號。