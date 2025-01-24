張致恒被質疑貧窮　網民捕獲全家一人一部iPhone？

張致恒（Steven）與老婆區燕雯（雯雯）育有四名兒子，過住一家六口的生活，兩公婆長期呻窮，早前雯雯就苦呻奶粉被偷，屋企雪櫃乜都冇，更稱老公Steven公司提早收爐，表示：「真係可以成家跳樓，今次過年又提早收爐，仲要唔知幾時有工開！真係死得！」不過，有網民近日在輕鐵捕獲Steven兩公婆及其中三名兒子，並稱目擊全家一人一iPhone，質疑他們扮窮，該網民寫道：「成日喺度話窮！男嘅一部iPhone，女嘅一部iPhone，小朋友每人一部iPhone！我覺得我仲窮」，但相中只見Steven與雯雯，未見有小朋友，亦沒有拍到他們的電話型號。
網民指遇到Steven與老婆到DONKI掃貨
另外，有網民又指於荃灣遇到Steven與老婆到DONKI掃貨，並表示：「幾富貴啊！！Donki喎冇錢買奶粉，但有錢買零食帶住三個仔，同埋個工人！點會覺得佢哋過緊窮等人嘅生活。」亦有人爆料指兩公婆常孖住去街、接放學後甚至搭的士返屋企，指夫妻其實感情不俗：「我撞到佢哋嗰陣時， 佢老婆講嘢不知幾陰聲細氣，唔似平時佢網上面成日鬧佢老公， 兩個喺網上面應該扯貓尾。」不少人都紛紛留言指他們經常呻窮，只是博取網民課金，更指有能力養到4個仔、狗狗和工人，其實生活無憂，不是人人能做到。而Steven昨日（23日）就在IG限時動態貼出自己正在用的電話型號是Samsung A14，反問：「又何來一家人每人一部iPhone呀⋯⋯⋯⋯⋯⋯」