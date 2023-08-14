張致恒遭富二代Sean連環爆料 借錢藉口多多 雯雯收費IG人數下跌

張致恒(Steven)與區燕雯(雯雯)在經濟條件極困難之下，仍為家庭再添一員，而雯雯亦為生計想盡辦法，不但開設收費IG，日前更上載接Job電話。早前雯雯宣布取消收費IG，並聲稱會退錢給已訂閱人士，惟富二代網紅Sean爆料指雯雯近日不停私訊網民，要求他們付費，否則會取消他們的追蹤。早前雯雯的收費IG追踪人數，約有240多人，現時減少至213人追蹤。換言之，約有30人沒有付費或不再續訂。

疑似張致恒錄音要求借幾百蚊 富二代網紅Sean連日來公開Steven四出問人借錢的錄音及訊息截圖。其中一段疑似Steven錄音稱「我老婆借咗1萬蚊嚟交嘢，但係嗰個人講明3日內唔還，要我老婆出嚟肉償，如果唔係就唔使成日叫你借比我啦！我有好多嘢好煩！」另外幾段同樣是同一把男聲，分別稱︰「今日我啲小朋友無飯食，可唔可以借500蚊俾我？」、「借住幾百蚊嚟搭車先啦，我依家實在地出唔到去」、「啲錢買晒袋嗰啲，依家唔夠錢買尿片嗰啲。」、「過兩日要上法庭，工人向勞工處告我，要我俾返晒2萬幾數出嚟。」。其中一條錄音聲稱是Steven欠下廣州經理人公司的錄音︰「我無呃你，我爭佢哋30幾萬。」