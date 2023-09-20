張致恒開直播交代已結紮 抱住3個小朋友出鏡自覺好幸福

張致恒(Steven)與太太區燕雯(雯雯)家中再添一員，由於他們的經濟情況，令人非常擔憂他們如何養4位小朋友及家中三隻愛犬。今日他開直播表示自己在數日前已經做結紮手術。他表示很開心一直網民支持，坦言沒有這些人支持也不知道怎樣。 Steven在直播中提到自己有第二位小朋友時，已經考慮結紮問題，但沒想到自己的能力這麼強，再生多兩位小朋友。他又指現時有4個小朋友已經很足夠，亦不存在追女問題，加上太太不能在同一位置開刀四次，為了雯雯的身體著想，決定結紮。

透露雯雯心臟有問題 有網民問到他是否到家計會做手術，他指家計會需要排期，而且時間頗長，因擔心自己又不小心連累太太有咗，所以自己上網找醫療中心做手術。有人問到他今次手術是否獲得贊助，他否認並謂這些東西不會有人贊助，又指家計會的費用跟醫療中心的費用差不多。他又提到剖腹的極根是4個，稱雯雯生第4個小朋友是用生命去換回來，更透露雯雯心臟有問題。 自覺要負責任而結紮 他稱4位小朋友都是上天給他的禮物，認為他們來到他的身邊，自己便有責任湊大他們。他又講解自己的手術過程，他表示事前需要剃毛，整個手術只需15分鐘，是一個微創手術，但因要待麻醉藥過及成功排尿，前後需要一小時。他表示手術完後，小腹位置有些拉扯感覺，少少痛。有網民表示結紮也有機會令雯雯懷孕，他稱如真的再令雯雯懷孕，自己也會去買六合彩，因為證明自己是多仔公。

手術後只少需要射精廿次 有網民問到他做完結紮之後，有沒有跟太太行房，他表示沒有，因為太太才剛生完。他又解答網民對結紮的迷思，他提到在手術後三個月需要做愛或自慰20次，好讓身體排出大量活躍精子。他指手術後三個月內如要行房，需要做足安全措施，因擔心仍有精子殘留在體內，另一半仍有懷孕機會。對於為何過去行房不戴安全套，他表示不明白網民為何追問這些，及後他又提到自己手術後，感覺小便的碼力更勁。他又搞笑稱曾考慮過捐精，但又擔心「通街都是張致恒」。