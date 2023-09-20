熱門搜尋:
iPhone 15 JPEX 林作 中秋節2023 張智霖 陳怡 莊鍶敏 CLOCKENFLAP 香港夜繽紛 大閘蟹2023 綠色債券 根德園幼稚園 天氣 網上熱話 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 減肥 日圓匯率 月餅 BLACKPINK
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-09-20 22:06:48

張致恒開直播交代已結紮 抱住3個小朋友出鏡自覺好幸福

分享：

張致恒開直播交代自己數日前做了結紮手術。

張致恒(Steven)與太太區燕雯(雯雯)家中再添一員，由於他們的經濟情況，令人非常擔憂他們如何養4位小朋友及家中三隻愛犬。今日他開直播表示自己在數日前已經做結紮手術。他表示很開心一直網民支持，坦言沒有這些人支持也不知道怎樣。

Steven在直播中提到自己有第二位小朋友時，已經考慮結紮問題，但沒想到自己的能力這麼強，再生多兩位小朋友。他又指現時有4個小朋友已經很足夠，亦不存在追女問題，加上太太不能在同一位置開刀四次，為了雯雯的身體著想，決定結紮。

Ad Block

張致恒逐一講解4位囝囝名字的意思。

透露雯雯心臟有問題

有網民問到他是否到家計會做手術，他指家計會需要排期，而且時間頗長，因擔心自己又不小心連累太太有咗，所以自己上網找醫療中心做手術。有人問到他今次手術是否獲得贊助，他否認並謂這些東西不會有人贊助，又指家計會的費用跟醫療中心的費用差不多。他又提到剖腹的極根是4個，稱雯雯生第4個小朋友是用生命去換回來，更透露雯雯心臟有問題。

自覺要負責任而結紮

他稱4位小朋友都是上天給他的禮物，認為他們來到他的身邊，自己便有責任湊大他們。他又講解自己的手術過程，他表示事前需要剃毛，整個手術只需15分鐘，是一個微創手術，但因要待麻醉藥過及成功排尿，前後需要一小時。他表示手術完後，小腹位置有些拉扯感覺，少少痛。有網民表示結紮也有機會令雯雯懷孕，他稱如真的再令雯雯懷孕，自己也會去買六合彩，因為證明自己是多仔公。

二仔張天牧笑得非常開心。

手術後只少需要射精廿次

有網民問到他做完結紮之後，有沒有跟太太行房，他表示沒有，因為太太才剛生完。他又解答網民對結紮的迷思，他提到在手術後三個月需要做愛或自慰20次，好讓身體排出大量活躍精子。他指手術後三個月內如要行房，需要做足安全措施，因擔心仍有精子殘留在體內，另一半仍有懷孕機會。對於為何過去行房不戴安全套，他表示不明白網民為何追問這些，及後他又提到自己手術後，感覺小便的碼力更勁。他又搞笑稱曾考慮過捐精，但又擔心「通街都是張致恒」。

三仔天朗對鏡頭非常好奇。

喜愛湊小朋友

其後三位小朋友都走進鏡頭，Steven笑得非常開心，並謂因為有他們令生活更開心，又認為湊小朋友這種忙碌令他覺得幸福。直播中不時聽到雯雯在背後跟小朋友互動，又會用簡單英語交談，而小朋友又不時在鏡頭後大叫「媽咪」。Steven又提到家中除了3隻狗，還有兩隻龜，因此他們是一家十一口。有網民問到他們的經濟有沒有問題，他坦言一定有，並謂「冇人會嫌錢腥」。他稱自己一直有幕前及幕後工作，只是不多。他又希望幾位小朋友可以子承父業，可以在小時候成為合唱團成員。

他表示不介意被冠上「結紮KOL」、「離婚KOL」之名，總之都是可以娛樂大家，又謂已經被大家鬧到化了，所以不會生氣。他又透露自己的經濟狀況，稱每月剛剛好，夠交租、買奶粉、同食到少少飯。最後因為大仔跟二仔打交，就連家中的愛犬也不停吠，快快交代自己會直播帶貨之後，便終止直播。

 

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受