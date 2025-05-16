張與辰同黃建東超好朋友 米雪關寶慧都係fans？

《中年好聲音3》亞軍張與辰日前舉行慶功宴，黃建東獲邀出席，更在社交平台分享活動照片，見到他與對方合唱之餘，張與辰媽媽及家姐都一齊唱歌，驚訝全家都是唱得之人！此外，黃建東更與米雪、文雪兒及關寶慧等合照，她們隨時都是與辰fans！

黃建東回覆《am730》表示跟張與辰一早認識，在比賽期間更與對方一齊遊迪士尼放鬆心情。他稱今次的慶功宴是由一位好朋友籌備，對方跟米雪等人認識，於是邀請她們出席，亦有大家的好友及與辰的粉絲參與期中。他透露米雪、關寶慧等人都很欣賞張與辰，於是出席跟他分享喜悅及打氣。

叫張與辰媽咪參加《中4》

他稱跟米雪已經很久沒見面，因為當時米雪亮相《流行經典50年》獻唱時，是由他為對方伴奏，二人相隔很久再沒有合作，難得同場當然要合照。他說︰「其實最開心係可以即場同與辰jam歌，唱陳百強首《等》。好難得可以同《中年好聲音3》亞軍合唱，又緊張又開心！」他又大讚與辰的媽咪及家姐都唱得非常好聽，更叫伯母參加《中年好聲音4》。

提到近日他有不少司儀工作，他笑言當日慶功宴是臨時被搞手叫上台，著他搞下氣氛。至於跟冼靖峰則是同校師兄弟，都是幫性質。他表示很開心近期都有不少司儀工作，多謝客戶的支持，自己亦希望可以多些在無綫做綜藝節目主持及司儀。