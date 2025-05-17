張與辰唱《大藝術家》玩變身原來背後有原因 期待跟粉絲一齊組團去旅行

比賽當演唱會咁做

他稱月底將會舉行粉絲見面會，但未落實日子及時間，自己很感謝公司的安排，非常期待跟大家見面，預告會唱歌，當中包括自己的作品，呼籲粉絲們可以做定功課。

提到他在總決賽當日唱《大藝術家》時，他的服裝雖然很多變化，但卻不獲評判睇好，他表示沒有為此而感到不開心。他說︰「其實嗰套衫都係當自己開演唱會咁做，如果係比賽會變咗似睇騷，但係已經達到我目的，因為喺一個咁大舞台到，我唔想浪費。」他續指比賽當晚的服飾都是精心挑選過，所有東西都有設計過。