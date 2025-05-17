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娛樂
2025-05-17 21:28:00

張與辰唱《大藝術家》玩變身原來背後有原因 期待跟粉絲一齊組團去旅行

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張與辰開心可以參與節目巡禮。(娛樂組攝)

張與辰開心可以參與節目巡禮。(娛樂組攝)

張與辰昨日出席《2025 TVB 年中節目巡禮》並擔任表演嘉賓，他表示非常開心，知道《中年好聲音》系列的師兄師姐都有出席這個節目巡禮，今次可以有份參與，自己也會落力為公司出力。

張與辰在《2025 TVB 年中節目巡禮》擔任表演嘉賓。(娛樂組攝) 張與辰在《2025 TVB 年中節目巡禮》擔任表演嘉賓。(娛樂組攝) 張與辰在《2025 TVB 年中節目巡禮》擔任表演嘉賓。(娛樂組攝) 張與辰在《2025 TVB 年中節目巡禮》擔任表演嘉賓。(娛樂組攝)
《中年好聲音3》三甲成為客戶爭相集郵對象。(娛樂組攝)

《中年好聲音3》三甲成為客戶爭相集郵對象。(娛樂組攝)

比賽當演唱會咁做

他稱月底將會舉行粉絲見面會，但未落實日子及時間，自己很感謝公司的安排，非常期待跟大家見面，預告會唱歌，當中包括自己的作品，呼籲粉絲們可以做定功課。

提到他在總決賽當日唱《大藝術家》時，他的服裝雖然很多變化，但卻不獲評判睇好，他表示沒有為此而感到不開心。他說︰「其實嗰套衫都係當自己開演唱會咁做，如果係比賽會變咗似睇騷，但係已經達到我目的，因為喺一個咁大舞台到，我唔想浪費。」他續指比賽當晚的服飾都是精心挑選過，所有東西都有設計過。

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張與辰唱《大藝術家》玩變身，服裝是由Henry Lau設計。 張與辰唱《大藝術家》玩變身，服裝是由Henry Lau設計。 張與辰唱《大藝術家》玩變身，服裝是由Henry Lau設計。 張與辰唱《大藝術家》玩變身，服裝是由Henry Lau設計。 張與辰唱《大藝術家》玩變身，服裝是由Henry Lau設計。

記錄最美一面

他又稱第一round的「婚紗服」，自己都給予不少意見，而第二套衫就先讓Henry Lau看面罩及聽編曲，對方續問接受能力大不大，自己著他「放馬過來」。他表示如果當日未能晉級，自己也會把衣服留至開演唱會當天穿，如今可以把所有衫穿出來，而且又有鏡頭紀錄下來，自己非常感動，讓朋友們的服裝用影片記下來，待日後老時可以好好回味。

張與辰在《中年好聲音3》總決賽當晚的衣服。 張與辰在《中年好聲音3》總決賽當晚的衣服。 張與辰在《中年好聲音3》總決賽當晚的衣服。 張與辰在《中年好聲音3》總決賽當晚的衣服。 張與辰在《中年好聲音3》總決賽當晚的衣服。 張與辰在《中年好聲音3》總決賽當晚的衣服。 張與辰在《中年好聲音3》總決賽當晚的衣服。

想跟粉絲遊大馬

談到近日網上流出不同以他為設計的旅行團海報，他表示是真有此事，著粉絲不要擔心受騙。他稱因為近日拍攝工作很忙，一直沒有時間分享那些海報。他知道網上有不少人借用藝人名義行騙，他很多謝粉絲的關心。他稱除了跟粉絲到廣東省一齊玩外，更希望可以跟大家到馬來西亞了解他的成長地方，分享當地美食。

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張與辰預告將有不同粉絲活動。

張與辰預告將有不同粉絲活動。

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