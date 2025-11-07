張與辰媽咪做手術要返大馬探望 新歌包辦作曲編曲監製

張與辰與黃洛妍、XiX 等出席《唱錢》開廠拜神，張與辰和䗣洛然即場挑機唱出指定曲目，二人要跟足歌曲拍子、節奏，再由電腦評核他們的準成度。他直言玩法絕不容易，音速節奏等都要跟返原唱，有別自己隨心及唱喜歡的歌曲。他指節目組給了30首歌予他們準備，「要聽返晒咁多首歌嘅原唱，再跟返佢哋唱，係難嘅。」

將回大馬探望張媽媽

提到他有90分以上，張與辰稱「喺部機俾面姐，今日咁多人喺度！正式錄嘅時候，就冇咁高分！哈哈！」他表示今次也是一個很好的機會，好讓自己有動力去練唱別人的歌曲，「比賽過後，已經好少唱人哋嘅歌，多數都係唱自己嘅歌、或者自己熟習嘅歌，好少會話去挑戰自己未唱過嘅歌，仲要用原key。」

他透露自己即將啟程返回馬來西亞，除了出席頒獎禮外，主要原因是媽媽長期手痺需要去做手術，所以想回去陪陪她。他說：「我媽咪啱啱做完手術，係一個好細嘅手術，我要參與一個頒獎典禮，所以提前啲返去陪吓屋企人。我都未同佢講我返去，佢都會日日喺家庭群組報告傷口情況，都埋得幾靚！」