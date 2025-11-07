張與辰媽咪做手術要返大馬探望 新歌包辦作曲編曲監製

張與辰與黃洛妍、XiX 等出席《唱錢》開廠拜神，張與辰和䗣洛然即場挑機唱出指定曲目，二人要跟足歌曲拍子、節奏，再由電腦評核他們的準成度。他直言玩法絕不容易，音速節奏等都要跟返原唱，有別自己隨心及唱喜歡的歌曲。他指節目組給了30首歌予他們準備，「要聽返晒咁多首歌嘅原唱，再跟返佢哋唱，係難嘅。」
將回大馬探望張媽媽
提到他有90分以上，張與辰稱「喺部機俾面姐，今日咁多人喺度！正式錄嘅時候，就冇咁高分！哈哈！」他表示今次也是一個很好的機會，好讓自己有動力去練唱別人的歌曲，「比賽過後，已經好少唱人哋嘅歌，多數都係唱自己嘅歌、或者自己熟習嘅歌，好少會話去挑戰自己未唱過嘅歌，仲要用原key。」
他透露自己即將啟程返回馬來西亞，除了出席頒獎禮外，主要原因是媽媽長期手痺需要去做手術，所以想回去陪陪她。他說：「我媽咪啱啱做完手術，係一個好細嘅手術，我要參與一個頒獎典禮，所以提前啲返去陪吓屋企人。我都未同佢講我返去，佢都會日日喺家庭群組報告傷口情況，都埋得幾靚！」
新歌包辦作曲編曲監製
張與辰新歌《NOVARA》 將於月中堆出，MV則在下旬播出。提到今次由他包辦作曲、編曲、監製，他多謝公司給予空間讓他去發揮，他希望在每一首作品入面讓大家聽到不同的元素。他說：「呢次做晒成首歌嘅時候，自己多個拍吓心口安慰自己，『與辰原來係得㗎喎！』雖然我嘅信心已經俾咗佢之前好好多，但有時唔知自己嘅能力可以去到邊度，每一次做一件事都係一件挑戰。」
早前他的新歌釋出MV花絮，與辰透露當日拍了16小時，而且這首歌需要跳舞。自認跳舞不濟的他說：「都要照跳，爭在係跳得靚唔靚，但拍MV可以NG嘅。」稱