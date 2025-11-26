張與辰自爆揸車被鬼追嚇親 曾試過聞到鬼身上味道

張與辰今日（26日）出席手錶品牌拍攝探班活動，他接受訪問透露正為年尾舉行的演唱會進入備戰狀態，積極排舞和挑選舞台服裝。被問到今次開騷會否有驚喜環節，他笑言：「今次Fans可以睇到演唱會完整嘅故事，之前嘅演唱會係冇開頭，但有結尾，今次終於有頭有尾啦！」他指現階段有積極減肥，並表示：「有狂做300下掌上壓！就嚟想落床都落唔到，郁唔到嘅感覺！」

提到最近推出的新歌《Novara》MV有一幕挑戰金雞獨立的動作，張與辰笑言：「金雞獨立咗好多次，一開始係練習用左腳，但原來係唔得㗎！所以就變咗右腳，左腳嘅話重心就會變咗右邊。我用右腳就會好穩陣。」至於是否已經熟習舞步可以隨時上台跳舞，他笑言：「我跳完就唔記得晒啦！」

自爆9歲第一次撞鬼

被問到較早前透露有陰陽眼，張與辰大方承認以前的確有陰陽眼，並續說：「因為有信仰嘅關係，之後請咗個牧師幫我封咗佢，就冇事啦！」講到是否有親眼見過鬼，他坦言：「我有見過，會聞到佢哋嘅味道。」被問到見鬼最恐怖的一次經驗，他表示：「好清楚睇到佢哋個樣，但又見唔到眼耳口鼻，好似啲人打劫笠住個絲襪。嗰個時候我揸緊車，當時嘅情景佢追緊我架車，我真係好驚，隔咗一日自己都好唔舒服。」

他續說事件是發生在19歲的階段。談及第一次見鬼的經歷，他說：「9歲小學嘅時候第一次見到鬼。（是否有跟家人說過？）佢哋都唔信我見到。（可能覺得你有妄想症？）係呀，因為我會自己同自己講嘢，會覺得我係撞邪。」至於是否有試過鬼上身，他則回應並沒有試過。