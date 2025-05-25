張與辰6月上紅館 被指住凶宅樓唔覺有問題更愈住愈旺

《中年好聲音3》的張與辰和劉洋昨日出席《致敬詞聖盧國沾作品演唱會》記者會，二人更即場唱出一小段盧國沾的作品，他們將於6月到紅館獻唱，向盧國沾致敬。由於下個月7日便是演唱會的日子，他們表示對演出有信心，亦有足夠時間準備，他們亦自小聽過盧國沾的作品，坦言很開心可以到紅館這個舞台唱歌。

對於今次未見有黃博，他們表示都是公司安排，張與辰笑謂當初收到邀請時，大家都誤以為是詐騙訊息，因為見到演唱會的海報也出了，「始終收到好多詐騙訊息，之後打電話問清楚，確認真係有呢件事，而且仲同劉洋一齊，好開心！」由於張與辰在參賽期間零收入，他表示最近已經開始接工作，現時是靠積蓄維持生活，並稱一直都有做歌、編曲，幸好有版權費做收入。

邊度冇死過人

他自言不是大使的人，對衫及黑膠碟比較有興趣，所以在這兩項上會花費多少少。對於報道指他住的是舊樓，同幢樓更有凶宅，他表示沒有太大問題，加上租金很平，「對於外國人嚟講位置好方便，一落樓食嘢買嘢好方便，乜都有，住太遠我反而唔方便。其實除咗一手樓，講真邊度冇死過人，佢唔嚟搞我咪得囉。同埋呢個地方都算係旺我，成個過程好順利，咁快又企埋紅館，之前諗住搬，而家諗吓諗吓都係唔搬，哈哈。」

他表示現時住的單位有2至3百尺左右，一個人已經很足夠，總之住得舒服就可以。他坦言一直都有尋找新的地方，「因為想要多啲空間，setup一個自己嘅工作室，有個地方可以做音樂。