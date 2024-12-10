張艾嘉代表《女兒的女兒》答謝香港觀眾 辦特別場為200影迷簽名

獲金馬獎5項提名、勇奪「最佳原創劇本」的《女兒的女兒》，於台灣率先公映，以探討母女關係與女性身份的貼身話題掀動強勁口碑，主角兼監製張艾嘉旋即返港繼續宣傳新片。片中飾演金艾霞，既是兩位女兒（由林嘉欣與劉奕兒飾演）的母親，也是失智母親林小湛的女兒。透過詮釋金艾霞，張艾嘉回望自己的生命經歷，並將感觸親自撰寫下來集結成新書《女兒》。書中張艾嘉也分享了很多她跟母親相處的日常點滴與深刻回憶，親密而可貴。《女兒的女兒》由台灣新進導演黃熙執導兼編劇、侯孝賢與張艾嘉聯合監製，張艾嘉、林嘉欣、劉奕兒主演，香港映期定為本月12日隆重上映！
日前於太古城MOViE MOViE戲院舉辦「《女兒的女兒》張艾嘉 x 林奕華《女兒》讀書分享特別場」，張艾嘉親自朗讀最新著作的精選文本段落，並邀請到曾經一起合作過舞台劇《華麗上班族之生活與生存》的著名劇場導演林奕華作為特別嘉賓，一起對談新書與新片。現場近二百名影迷看完《女兒的女兒》後即排隊輪候張艾嘉親筆簽名於新書《女兒》上。戲中「女兒」、台灣演員劉奕兒突然現身為「媽媽」打氣，令不知情的張艾嘉大感驚喜感動。
林奕華坦言，《女兒的女兒》片末一場張艾嘉與林嘉欣最令觀眾動容的對手戲，他就看了三次：「張姐的戲有很多我也看了一次又一次。從《金玉良緣紅樓夢》、《最愛》、《上海之夜》到《人在紐約》等，到合作舞台劇兩次，《華麗上班族之生活與生存》與《聊齋WhyWeChat》，平均都看過百場以上。在《女兒的女兒》每一場戲都有她，但這個她跟以往不同的是，那是一個孤獨的角色，大部份戲份都需要一個人完成。就算對手是嘉欣，大部份的嘉欣也是反射『媽媽』另一個自己。」林奕華現場與張艾嘉對談，問張艾嘉最愛哪位女作家？張艾嘉回答是張愛玲與鍾曉陽，尤其是張愛玲的《半生緣》：「閱讀她們的書，很有感覺，不只是文字，同時有畫面、聲音，都很靈動、很獨特。我本身很喜歡文字，很喜歡觀察身邊的人與事，常常深思為何事情會發生？怎様發展？因此造就了我參與幕後工作，也寫劇本。」她又回憶起在拍攝《華麗上班族》時，感覺上天賦予她靈感去寫成劇本，將人生經驗與觀察，寫成每個角色：「每個人的人生，其實就是扮演自己的角色，所以要演到最好！」最後，張艾嘉說想把自己演出的新作《女兒的女兒》，當作是一份聖誕禮物，送給影迷。