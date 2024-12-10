張艾嘉代表《女兒的女兒》答謝香港觀眾 辦特別場為200影迷簽名

林奕華坦言，《女兒的女兒》片末一場張艾嘉與林嘉欣最令觀眾動容的對手戲，他就看了三次：「張姐的戲有很多我也看了一次又一次。從《金玉良緣紅樓夢》、《最愛》、《上海之夜》到《人在紐約》等，到合作舞台劇兩次，《華麗上班族之生活與生存》與《聊齋WhyWeChat》，平均都看過百場以上。在《女兒的女兒》每一場戲都有她，但這個她跟以往不同的是，那是一個孤獨的角色，大部份戲份都需要一個人完成。就算對手是嘉欣，大部份的嘉欣也是反射『媽媽』另一個自己。」林奕華現場與張艾嘉對談，問張艾嘉最愛哪位女作家？張艾嘉回答是張愛玲與鍾曉陽，尤其是張愛玲的《半生緣》：「閱讀她們的書，很有感覺，不只是文字，同時有畫面、聲音，都很靈動、很獨特。我本身很喜歡文字，很喜歡觀察身邊的人與事，常常深思為何事情會發生？怎様發展？因此造就了我參與幕後工作，也寫劇本。」她又回憶起在拍攝《華麗上班族》時，感覺上天賦予她靈感去寫成劇本，將人生經驗與觀察，寫成每個角色：「每個人的人生，其實就是扮演自己的角色，所以要演到最好！」最後，張艾嘉說想把自己演出的新作《女兒的女兒》，當作是一份聖誕禮物，送給影迷。