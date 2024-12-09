張艾嘉跑步唔夠發哥快 馮允謙 劉偉恒偷師電影知識

張艾嘉、馮允謙及導演劉偉恒等，昨日與1,000名跑步健兒齊集添馬公園，出席宣明會的《Global 6K for Water國際慈善跑》(G6K)。宣明會終身義工張艾嘉指：「G6K甚具意義，讓大眾感受弱勢孩子攀山越嶺取水的難處。我覺得用跑步來支持他們，是很有同理心的舉動。雖然我們不用拿着水桶跑，但亦可以明白走如此遠路取水的辛苦。」
提到她的跑友發哥(周潤發)，張姐笑言速度不夠對方快：「最近比較忙沒太多時間跑步，跑步的肌肉要經常操練，一旦跑少了肌肉便會『睡着』，所以今天不知道能跑多遠，可能跑到途中不見了他們(馮允謙及劉偉恆)。但是不要緊，我們盡力跑就好，都是想為宣明會籌款。」
馮允謙稱，希望藉是次活動嘗試感受缺水社區孩童的生活：「今次跑好有意義，落後地方未必扭開水喉就有水飲，可能要行一段很遠的距離才有井去斟水，因為我們已經好幸運，要珍惜這件事希望大家分享給多些人知道，籌多些款，可以幫助更多小朋友。」
支持助養兒童計劃多年的劉偉恒說：「今天特意帶同太太及兩位女兒齊齊跑，希望可以與他們順利完成3K比賽，籌款之餘亦讓她們有更深體會。亦希望活動讓大家體驗，偏遠地區小朋友要行很遠路，平時我們可能很容易拿到水飲，但有些偏遠地區小朋友就很艱難才拿到水。」
最近開始拍電影的馮允謙及劉偉恒，亦趁機向張艾嘉請教，希望可以從她身上學到幾招。張艾嘉笑指自己要向年輕人學習，但認為做導演最重要捱得及忍得，她又寄語新導演可以多創造不同的故事，讓觀眾可以欣賞更多題材的電影。