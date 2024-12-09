張艾嘉跑步唔夠發哥快 馮允謙 劉偉恒偷師電影知識

張艾嘉、馮允謙及導演劉偉恒等，昨日與1,000名跑步健兒齊集添馬公園，出席宣明會的《Global 6K for Water國際慈善跑》(G6K)。宣明會終身義工張艾嘉指：「G6K甚具意義，讓大眾感受弱勢孩子攀山越嶺取水的難處。我覺得用跑步來支持他們，是很有同理心的舉動。雖然我們不用拿着水桶跑，但亦可以明白走如此遠路取水的辛苦。」

提到她的跑友發哥(周潤發)，張姐笑言速度不夠對方快：「最近比較忙沒太多時間跑步，跑步的肌肉要經常操練，一旦跑少了肌肉便會『睡着』，所以今天不知道能跑多遠，可能跑到途中不見了他們(馮允謙及劉偉恆)。但是不要緊，我們盡力跑就好，都是想為宣明會籌款。」