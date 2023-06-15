張英才傳死訊享年88歲 車婉婉證實︰才叔叔安詳離世

一代粵語小生張英才傳出死訊，晚上有人在網上留言︰「張英才今天下午在老人院孤獨離世亨年八十八歲。才哥一路好走！永遠的懷念！」無綫亦於晚上十時引述消息，稱資深粵語片明星張英才病逝，享年88歲。被傳是其女兒的車婉婉，起初對消息指「冇口應」，至凌晨再透過助理回覆傳媒查詢，「才叔叔安詳離世，一切事情他的家人會安排，多謝大家關心！」而作家沈西城亦於facebook發文表示：「張英才也走了。」
06年退休淡出娛樂圈
張英才於1934年在香港出世，16歲那年投身演藝事業，曾先後效力香港永茂電影公司及邵氏電影公司。憑其英俊討好的外形，吸引了大量觀眾支持，因而成為了60年代香港邵氏粵語片組的當家小生之一，與胡楓、曾江、謝賢等齊名。隨住粵語片式微，張英才成為無綫旗下藝人，同時兼任配音工作，由於他的演出經驗豐富，配音時也非常投入角色，令他成為了70年代最高水準的配音員之一。張英才於06年拍畢《高朋滿座》及《爸爸閉翳》後，便淡出幕前。
張英才最後一次公開露面，已是2018年，他與林建明、盧海鵬、苗僑偉、戚美珍、古天樂、謝天華等飯聚，一頭白髮的他當時精神不俗。
傳車婉婉生父為張英才
張英才於1964年與林鳳拍攝《街市皇后》而傳出緋聞，其後他與車綺芬因拍戲而撻著，並結為夫婦，二人婚後育有兩子，但有指男方好賭，最後導致離婚收場。車綺芬離婚後移居美國，並結識第二任丈夫，但因性格不合而分手。車綺芬是車婉婉的母親，一直有傳張英才是婉婉的生父，但二人一直未有承認及否認。婉婉只透露自小父母離異，之後甚少提及自己的身世。有傳媒就張英才逝世致電婉婉，起初她對消息指「冇口應」，至凌晨再透過助理回覆傳媒查詢，「才叔叔安詳離世，一切事情他的家人會安排，多謝大家關心！」
資深配音員丁羽與張英才認識逾60載，他稱從朋友口中得知對方死訊，並透露自一、兩年前對方搬進老人院之後，便沒有聯絡。胡楓對張英才離世大感愕然，大讚對方是位好好先生，為人內斂，深感婉惜。