張英才傳死訊享年88歲 車婉婉︰無回應

一代粵語小生張英才傳出死訊，晚上有人在網上留言︰「張英才今天下午在老人院孤獨離世亨年八十八歲。才哥一路好走！永遠的懷念！」無綫亦於晚上十時引述消息，稱資深粵語片明星張英才病逝，享年88歲。

06年退休淡出娛樂圈

張英才於1934年在香港出世，16歲那年投身演藝事業，曾先後效力香港永茂電影公司及邵氏電影公司。憑其英俊討好的外形，吸引了大量觀眾支持，因而成為了60年代香港邵氏粵語片組的當家小生之一，與胡楓、曾江、謝賢等齊名。隨住粵語片式微，張英才成為無綫旗下藝人，同時兼任配音工作，由於他的演出經驗豐富，配音時也非常投入角色，令他成為了70年代最高水準的配音員之一。張英才於06年拍畢《高朋滿座》及《爸爸閉翳》後，便淡出幕前。

張英才最後一次公開露面，已是2018年，他與林建明、盧海鵬、苗僑偉、戚美珍、古天樂、謝天華等飯聚，一頭白髮的他當時精神不俗。