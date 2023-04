張蔓姿孖Lewsz攜手麥花臣開騷 洪嘉豪現身支持大讚師弟妹

音樂會以Lewsz打頭陣,在若隱若現的薄紗布幕後唱出《Sick and Tired》開場,配合燈光效果與屏幕營造出暗黑迷幻感。接着Gigi以超性感bra top襯男裝孖煙囪及oversize西裝褸上陣,唱出出道作《姿態》,薄紗掉下後二人首度合唱演唱會主題曲《I CAN GET WHAT I WANT》,為演唱會正式揭開序幕。中段Lewsz與Tiab二人走到場館正中間的小舞台上作近距離表演,讓觀眾興奮不已尖叫不斷,而光頭幫TomFatKi的出現亦帶來了另一高潮。

Lewsz與Gigi也分別拿出電結他和鍵琴自彈自唱了《Lover Boy》和《不言自明》。而華納師兄洪嘉豪緊跟住出場與二人逐一合唱《還原淚》與《污糟兒》,Lewsz自言當日向公司提議想邀請Kaho做嘉賓時大家也大感愕然,估不到合唱效果出奇地夾!而Gigi亦自言覺得與Kaho很有緣,在演藝和華納都是她的師兄!而Kaho與早一晚擔任Zpecial嘉賓的MC張天賦不約而同表示,對上一次在麥花臣舉行演唱會只不過是年半前的事,後來大家都一步一步去到更大舞台舉行演唱會,祝福師弟師妹都一樣慢慢從這個場開始去到更大的舞台!而Kaho更大讚Lewsz是公司裏最有禮貌的一位,而Gigi就最勤力,經常在公司碰到她都是在寫歌或者跟進自己的MV。最後二人向觀眾大送自己設計的領呔和背心做禮物,以新歌《EVERYTHING WILL BE ALRIGHT》及encore 的《LOVELOST 》結束這個充滿態度、Emo、反叛及狂熱的晚上。