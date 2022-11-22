張蔓莎東京「自生自滅」 新MV大玩日本電影風

Sabrina每首歌曲MV均大玩不同風格，繼《未算壞》之後，今年第4首作品《自生自滅》，將於今晚（22日22時）有MV上架，描寫失戀的《自生自滅》，由Sabrina聯同Goo Chan作曲、小克填詞，MV沒有用上之前3首歌的虛擬空間，而今次是切實回到現實世界，背景更是在疫情下，港人久別的東京。帶着戀愛傷患，獨自失落東京，MV中的Sabrina吃着雪糕、番茄、生日蛋糕，嘴甜卻心苦，沉醉失戀，更孤獨唱K，Sabrina說：「今次MV是一個實實在在，大家都會去到的地方，亦是我很真實的感受，讓小克填詞之前，我給他填寫一些個人感受，歌詞中的紋身，是因為曾經一個男朋友是有紋身，就放到歌詞中。」

終可呼吸日本空氣

今次MV是11月初去到東京取景，Sabrina回想上次踏足東京已經是3、4年前，最近各地疫情減退，終於有機會踏足東京，Sabrina說：「落機時超開心，開心大叫終於可以呼吸到日本的空氣。想起某年去日本很頻密，1年去了4次，之前拍過1個日本的廣告，希望之後再有機會到日本工作。今次行程緊湊，通宵機去到，相隔數小時便投入拍攝，連續兩、三日不停走景，雖然時間緊迫，但與攝影隊拍攝得很開心。」