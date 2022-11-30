張蔓莎首次個人音樂會 睡房派對主題 睡衣造型演出

樂壇新人張蔓莎（Sabrina）以唱作歌手身份出道，年內推出多首新歌，包括《剎那的》、《到時見》、《未算壞》及《自生自滅》。日前Sabrina在中環舉行首個小型音樂會，除了謝曉盈（Kiri T）、Kayan9896、章美而（Jamiez）、LEWSZ及Novel Friday之外，姐姐張蔓姿更驚喜現身。

今次《Sabrina's bedroom date》音樂會以睡房為主題，眾人皆以睡衣造型現身舞台。演出投入的Sabrina，興之所至更站在枱架上高歌，現場氣氛高漲。

順利完成音樂會後，Sabrina接受訪問，她表示心情一直很緊張，因為是首次現場演繹新歌《自生自滅》，「我原來最緊張是演唱這首歌，很感謝所有來支持我的朋友，音樂會氣氛很好，我都無諗過有咁多歌迷嚟捧場，唯一當日可以答謝歌迷，就係逐個影相，影到清場先影完。」