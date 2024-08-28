張蔓莎MV場景店開幕 初嚐做老闆滋味

張蔓莎(Sabrina)新歌《細間始終你好》MV日前正式上架，MV感覺令人置身逃離煩囂的小店，場景更化身期間限定店，Sabrina 日前就在限定店舉行新歌發佈會，讓大家一同置身夢幻小店的感受舒泰。Sabrina即席現場演繹新歌，而到場出席的嘉賓包括林峯、朱鑑然、甄濟如、陳凱詠、張蔓姿、顧定軒、黃凱逸、湯君慈、湯君年、林愷鈴、Hilary Fan、黃浚銘 (波仔Boris)、徐浩生（Byejack）、陳澤鴻（Goo Chan）及王嘉儀（Sophy Wong)等。

啟發Sabrina開設今次屬於自己的MV場景小店，源於她一向喜歡用文字紀錄及親身感受事物，在MV中兩個場景，一個是土瓜灣一間售賣復古物件的小店「夕拾」，另一場景就是這間期間限定MV場景店「Fiber Productions」，主要售賣vintage T裇，店舖特別將其中一部份還原成MV場景，供大家參觀及打卡。

她希望大家可以在繁囂世俗留意身邊小店，選擇適合自己的東西。期間限定MV場景店，將一直展出至本月31日，同場展出Sabrina親自設計的Raw Emotions T裇、ISSMEN的香水產品、「夕拾」古物。