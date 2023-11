《拯救嫌疑人》講述華人金牌女律師陳智琪(張小斐 飾)在女兒被綁架後,接到神秘電話要求她在五天之內為一位死刑犯做無罪辯護,否則撕票!逼於無奈下陳智琪聯同警察金志雄(李鴻其 飾)展開調查,在搜尋線索的過程中,她為死刑犯辯護的行為受到死者家屬林淑娥(惠英紅 飾)的質疑。 這場事關女兒生死的辯護,陳智琪絕不能輸!然而隨著案情深入她發現自己被捲入另一場陰謀之中......

張末畢業於紐約大學蒂施藝術學院 (Tisch School of the Arts at New York University),並獲得藝術系碩士學位。畢業後曾擔任多部電影的剪接、編劇和助理導演,當中包括在《山楂樹之戀》和《三槍拍案驚奇》中擔任剪接,其後於《金陵十三釵》中擔任助理導演,2016年開始其首部導演處女作《28歲未成年》,獲得多方好評,2021年出任戰爭片《狙擊手》的聯合導演。