張藝謀《滿江紅》定檔3月2日上映 谷德昭盧覓雪齊讚扭橋精彩

由張藝謀自編自導的《滿江紅》，內地票房勁破40億，成兩年來中國賀歲檔票房冠軍。電影起用《你好，李煥英》沈騰、《少年的你》易烊千璽任雙男主角，二人齊顛覆固有形象，劇情懸疑燒腦。不少圈中名人看完優先場，對計中計的扭橋技法，大感喜出望外，導演谷德昭大讚由喜劇到悲壯都牽引觀眾情緒，盧覓雪直指條橋扭極都有，演員入型入格。電影將於3月2日在香港正式上映。

沈騰易烊千璽打破固有印象 《滿江紅》是導演張藝謀入行36周年的最新作品，以全新獨特的角度切入一代傳奇故事，故事由一宗奇案出發，帶領觀眾到達一個感官剌激且需要腦洞大開的觀影世界，張藝謀以畫面說故事，鏡頭在宅邸中不斷切換視角，6位演員包括沈騰、易烊千璽、張譯、雷佳音、王佳怡、岳雲鵬甫出場已充滿儀式感，各人都背負著猜不透的秘密任務。兩位男主角沈騰和易烊千璽由頭帶到尾，打破固有印象，一臉籌謀的沈騰，完全抹去了以往如《你好，李煥英》中讓人忍俊不禁的狀態，而易烊千璽的鬍鬚與疤痕造型，結合隨時出鞘的手中刀，展現成熟穩重兼狠心的一面。