張藝謀《滿江紅》被指香港票房欠佳？ 大陸網站歸咎港人上班所致

張藝謀執導的歷史懸疑喜劇電影《滿江紅》，在大陸大收旺場，於豆辦電影評分高達7.2分，票房更突破40.67億元人民幣。此片在大陸引來極大迴響，除了有觀眾看完電影後，高呼打倒金人的口號，及後發現自己的祖宗原來也是金人；亦有人到擺放秦檜肖像的景點，痛打秦檜的銅像，又大喊「還我河山」。不過，電影加入喜劇元素，有網民認為若岳飛見到電影，一定死不眼閉。

欠佳因大家要上班

《滿江紅》於2月4日在香港上映優先場，大陸有網站以「《滿江紅》扑街了！上映三日票房僅5.3萬」為題，討論為何此片在香港的票房成績欠佳。該文章列出4個原因，首個原因與上映時間有關，認為大陸在新年期間上映是大收旺場，而香港則在2月初，「這個時間應該有很多人上班工作。」

另一個原因就指此片的主角雖在大陸很受歡迎，但在香港人對追星則不太熱衷，認為「香港明星的生活比較簡單自由，日常也很常見，沒有內地那麼瘋狂的追星。」第三個原因是題材不合香港人口味，而最後的原因是「香港人的錢很難賺」。