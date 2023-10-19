張衛健再任馬百良代言人 58歲keep住童顏盼再拍港劇

58歲張衛健(Dicky)再度冧莊成為馬百良安宮牛黃丸代言人，早前他在港為全新系列拍廣告。Dicky近年除了間中於內地綜藝節目亮相外，已經鮮有在幕前演出，這次他為了馬百良安宮牛黃丸回港開工，Dicky坦言與藥廠合作多年已建立友誼：「我好開心可以拍足咁多年，大家合作又舒服，『我信馬百良安宮牛黃丸』唔係宣傳標語咁簡單，我屋企真係有喺度看門口。馬百良有200幾年歷史，堅持用天然食材製藥，大人小朋友都食得，所以我好有信心。」

熱到 爆血管

為呈現香港人忙碌的生活節奏，Dicky於廣告中共六個不同造型，有多年演出經驗的他，無論是西裝型男還是運動健兒都能輕鬆駕馭。Dicky回憶起當日拍攝天氣酷熱，坦言「嗌救命」：「真係熱到離晒譜，仲要拍我打拳，我都驚自己熱到爆血管，不過做演員都習慣晒，冬天拍夏天嘢，夏天拍冬天嘢，好彩啲動作都好簡單。」

想再 用廣東話演戲

為了配合不同造型，Dicky與團隊花了兩日時間，到訪不同場景取得最佳效果，雖然兩日拍攝逾20小時，但他絲毫不見疲態，更與工作人員打成一片，氣氛相當融洽。他說︰「真係開心嘅，同導演劉翁合作得好愉快，大家一齊傾吓偈講吓笑，我都好享受。」他坦言有衝動再拍攝香港劇集，對上一次已經是電視劇《大帥哥》：「拍《大帥哥》之前，又隔咗好耐冇拍講廣東話嘅戲，對我嚟講，可以用廣東話演戲，係一件好舒暢、好有快感嘅事。」