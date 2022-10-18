張詠恩回應離婚︰緣份於5年前花光 Donald追同門師妹變老婆 願用20年換中風妻甦醒

由商台DJ Donald（唐劍康）同少爺占組成嘅I LUB（艾粒）即將舉行20周年演唱會，點知開show前爆出原來Donald同曾經入行嘅張詠恩(Jan)早已離婚5年！有睇開Jan同Donald IG都發覺，佢地已經好耐冇po合照放閃，離婚消息絕非空穴來風。

Jan 今早亦在IG出post回應離婚之說，佢話「本以為白頭到老，可惜做夫妻的緣份於5年前經已花光，感恩上天仍留下一點福氣讓我們依然像家人一樣互相扶持，永遠祝福對方」

Jan為荷蘭香港混血兒

Jan同2個細佬都係荷蘭香港混血兒，大細佬就係前Boyz成員張致恆(Steven)。張媽媽Elly係荷蘭人，年青時去香港旅行就貪新鮮留低，結果落地生根成家立室，一家5口住屋邨生活，Elly為家計去雞檔打工，Steven都跟埋一齊。由於混血外表夠特別，Jan同Steven十幾歲就先後被相中成為模特兒，隨後入行做藝人。

Jan與I LUB屬同一經理人公司

Jan同活己嵐(Chucky) 2005年組成女團Krusty出道，當時同I LUB屬於同一經理人公司，於是有機會合作，亦造就Donald同Jan撻著。後來Krusty解散，Jan轉行做時裝品牌推廣，後來更自己創業。2011年Jan同Donald結婚，當然有唔少圈中人參加婚禮，而Donald搵多年拍檔少爺占做兄弟，而姊妹團成員就有謝安琪。

Donald承認自己大男人

Donald 2014年開個人talk show時剖白，承認自己大男人，經常同Jan有拗撬，後來有次爭吵之後收到電話，先知道太太因為中風昏迷入院。當時Donald祈禱，願意用自己20年壽命換Jan醒來，好在最後大步檻過，Donald亦決定以後唔會再話Jan。

後來輪到Donald 2016年同同事食飯時，被前DJ麻利嘅瘋狂fans用硬物襲擊，Donald頭同手受傷送院，Jan趕到探望時哭成淚人。行內人近年都間中見到Donald同Jan一齊睇show睇戲，以為佢地生活如常，點知原來已經各行各路。

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