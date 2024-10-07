張進翹搞日夜場音樂會為海外騷熱身 期待跟英國fans見面

Manson 張進翹日前到黃竹坑表演，同場更有連詩雅及鍾柔美。(娛樂組攝)

張進翹(Manson)昨日到黃竹坑出席活動，在彩排時發現連接結他的線路出現問題，幸好有工作人員幫忙，才令演出順利完成。他表示將到英國舉行首個個人演唱會，同時亦參與當地一個居英港人的音樂伍劃，下半月都會在當地逗留，他亦急不及待想跟當地的fans見面。

Manson 張進翹將到英國舉行首個海外個人演唱會。(娛樂組攝)

早前Manson舉辦日夜兩場的專場音樂會，當日到場支持的好友包括有︰梁祖堯、Zeno顧定軒、Beanies成員潘釗彤、李凱翹（Kay）及經理人Zian、排舞師Kenya、黃志淙，以及 Lyman香胤宅等。 是次演唱會的歌單亦大不同，日間除了出道至今個人曲詞編監作品，更重新編曲演繹造星初舞台選曲《唵嘛呢叭咪吽》及盧凱彤《囂張》；晚上 Manson 更邀請惺惺相識的音樂人 —— 黃靖作嘉賓，將二人作品《我們》及《那讓我們一起》合編合唱，二人除了音樂上互相欣賞，在台上充滿幽默互動，黃靖更表示欣賞 Manson 是仍然堅持手執結他創作的唱作人。

Manson 指過去幾個月埋首創作新歌，主題會是「蛻變」，配上抒情搖滾的曲風。他認為在這個充滿變化的時代，十分考驗人的適應力，無論去到世界的任何一片土地，希望人都能懷著信心，風吹過處亦是自己的家。 Manson 稱幸得團隊、樂迷無限支持，令自己的音樂旅途不停突破自己。他說：「除了感謝，還是感謝！這數年間，大家彷彿都對彼此熟絡了，會交換近況、會閒談、又會互相提醒。創作有時會把自己放進了一個密封的盒子裡，很慶幸每一次從盒子裡步出時，都有你們在等著我。由年頭的《小圓台音樂會》、《Imagineland Festival 天空草地》、到三場小型音樂分享《Novel Canvas》、《再見興華》和 《LUCID DREAMS》等，我感謝樂迷親身到現場支持，每一次有新作品都會落力幫手宣傳。謝謝你們，成為我進步的一大動力！」