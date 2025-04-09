張運兒Yoona首度挑戰抒情慢歌《無法同步》 浮床上濕身彈琴獨自詮譯 Lonely 感覺

新晉女唱作人張運兒 Yoona以音符把這話題融入「創作」中，她2025年首支單曲《無法同步》

不少女孩子都覺得男孩子不懂溝通和 「Deep Talk」，新晉女唱作人張運兒 Yoona以音符把這話題融入「創作」中，她2025年首支單曲《無法同步》便是在告訴大家一對情侶步伐不同，而越行越遠的愛情故事。Yoona 表示「無法同步」的創作動機及音樂創作過程：「之前一直想試下寫Cantopop 式情歌，細個嗰陣又鍾意聽衛蘭嘅廣東歌，好想試下將衛蘭嘅拿手曲風同K-pop溝埋一齊，所以作曲嗰陣就係以呢種感覺做基礎去寫。」Yoona 續說「無法同步」填詞過程也很順利，用了一天時間構思，兩天時間填詞，歌詞開始部份受到電影「心跳500天」(500 Days Of Summer) 的啟發，她向監製楊鎮邦 Bryan研究如何代入片中女主角的心態，而電影其中一幕便是男女主角在床上卻無法「Deep Talk」(深入談話〉，令Yoona 感覺到 「Deep Talk」在情侶之間的重要性，亦想加 「Deep Talk」 這個名詞寫入歌詞內。

Yoona 說：「我想喺呢首歌帶出情侶同步係好緊要嘅信息，有時就算表面同步，但如果心靈唔同步，兩個人只會越行越遠，最後可以產生好嚴重嘅問題。兩個人喺埋一齊，大家經歷嘅嘢唔同，成長速度唔同係好正常嘅事。但係如果好似電影咁，男主角冇咁成熟，思想差幾歲，唔坦白分享冇深入交流，又唔理女仔嘅內心世界。當佢意識唔到大家步伐速度唔同，冇行快啲、唔跟貼就會影響情侶關係，一方飛到遠地，一方停留原地。」「我好代入到女主角，喺Deep Talk唔到嘅嗰一瞬間，已經睇唔到屬於我哋兩個嘅將來。兩個人嘅未來好需要同步一齊行，而我會好懷疑男主角嘅未來有冇我㗎？定係其實已經各行各路。當我哋對愛情目標唔一致時，我會覺得好孤單，身體距離近但係心好疏遠，好傷心失落，再落去都冇意思冇結果，未來好似得番傷心折磨，不如提早同步了結呢段關係。」

Yoona 感覺到 「Deep Talk」在情侶之間的重要性，亦想加 「Deep Talk」 這個名詞寫入歌詞內。