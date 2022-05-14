張韋怡哭訴兒子被同學欺凌踢心口 終獲校長班主任道歉

前落選港姐張韋怡2014 年與經營鐘錶生意的富貴老公Michael結婚，二人育有7歲兒子。日前她在社交平台撰長文表示兒子面對校園暴力，其後更開直播近1.5小時聲淚俱下哭訴事件始末。
張韋怡指日前收到學校電話指兒子被同學踢心口跌倒，鎖骨對下有個鞋印：「事緣有人先踢另一同學，阿仔去做架兩勸阻，佢無出手亦無反擊，踢人同學隨即踢我個仔心口，令佢倒下，作為媽媽真係好心痛。」
張韋怡隨後問到老師如何處理，其班主任竟然冤枉兒子『出手先』，叫他『唔好再講大話』否則『以後都唔可以返學』！兒子委屈到一直飲泣，嚴重顛倒是非，令他身心受到二度傷害﹗至於校長承認該名同學會有受刺激控制不到自己攻擊其他同學的行為。張韋怡續指對於這種暴力行為不可容忍，要求打人學生的家長及班主任就事件道歉，並會採取法律行動及向有關方面投訴。
欺凌者家長未道歉
昨晚(13日)，張韋怡再更新社交網，表示已經得到校方及班主任的道歉，不過欺凌同學的家長還未有現身道歉：「媽媽就是要盡全力保護你，真的假不了，假的真不了，校方已經道歉，處理失當，我兒子亦當場接受了該名班主任道歉，但那多次欺凌及傷害一眾同班同學的『黃同學』家長亦一直未有現身交待道歉。一眾同樣以為自己仔女只屬單一個案的受害小朋友家長，亦紛紛分享了各自的經歷，希望校方可以正視問題，公平公正處理，協助約這位『黃同學』家長現身向大家交代，如何教育、制止、保證不會再有同類型事情發生。謝謝大家，保護好自己小朋友，多與小朋友溝通好重要。好攰，多少謊言也蓋不住事實，只有對蔽護者造成更深遠的傷害。我未能接受，但兒子的心結希望能就此忘記。」