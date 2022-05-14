張韋怡哭訴兒子被同學欺凌踢心口 終獲校長班主任道歉

前落選港姐張韋怡2014 年與經營鐘錶生意的富貴老公Michael結婚，二人育有7歲兒子。日前她在社交平台撰長文表示兒子面對校園暴力，其後更開直播近1.5小時聲淚俱下哭訴事件始末。

張韋怡指日前收到學校電話指兒子被同學踢心口跌倒，鎖骨對下有個鞋印：「事緣有人先踢另一同學，阿仔去做架兩勸阻，佢無出手亦無反擊，踢人同學隨即踢我個仔心口，令佢倒下，作為媽媽真係好心痛。」

張韋怡隨後問到老師如何處理，其班主任竟然冤枉兒子『出手先』，叫他『唔好再講大話』否則『以後都唔可以返學』！兒子委屈到一直飲泣，嚴重顛倒是非，令他身心受到二度傷害﹗至於校長承認該名同學會有受刺激控制不到自己攻擊其他同學的行為。張韋怡續指對於這種暴力行為不可容忍，要求打人學生的家長及班主任就事件道歉，並會採取法律行動及向有關方面投訴。