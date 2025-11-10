張頴康宣布離巢效力19年TVB 完成最後鏡頭忍不住落淚

張頴康將於下月踏入44歲，今日凌晨(10日)突在社交平台撰文宣布離巢TVB，結束長達19年的賓主關係，發文以「再見了TVB！」作始，字裡行間充滿不捨之情，剛與馬國明完成《玫瑰戰爭》工作，他寫道。「拍完最後一個鏡頭，原來眼淚真係會忍唔住流咗出嚟！」2001年入行時曾被喻為「劉德華契仔」的他，在發文中不忘感謝劉德華的栽培。 張頴康其實於4年前受訪，表明以男主角為目標，不排除離開無綫。他發文後，獲不少網民留言打氣，肯定他的演技和實力，更有表示「演員表有你嘅名一定睇，因為套戲一定唔會衰得去邊」，雖感不捨但仍期待他在其他平台繼續發光發熱。

感謝劉德華林家棟 張頴康分享多張最後一天為TVB拍劇的照片，寫道，「再見了TVB！所以喺TVB嘅最後一日，影咗啲相留念！19年，真係一個唔短嘅日子！拍完最後一個鏡頭，原來眼淚真係會忍唔住流咗出嚟！」他回顧入行至今的不同階段，「19年前，華哥(劉德華)安排咗我加入TVB嘅訓練班，希望我可以好似佢同家棟哥哥一樣，接受TVB木人巷嘅訓練！我好記得入TVB前，家棟哥哥同我講咗句說話：『入到去，乜都唔好理，耷低個頭就做，你一定會學到嘢！』確實，遵從呢句說話，19年後我真係成為咗一位實實在在嘅演員！多謝華哥同家棟哥哥！」

最大收穫 娶東張女神麥雅緻 回想2016年憑《一屋老友記》奪「飛躍進步獎」，他表示，「同10年前我攞飛躍進步男藝員上台時講嘅一樣，我要多謝家豪哥，小青姐，黃偉聲，張乾文，陳志江，方俊釗！多謝你哋俾咗好多機會我，成就我演出咗多個感動到觀眾嘅角色！」 近年他感恩能與鍾澍佳主理的「77工作室」合作多部劇集，「我特別要多謝佳哥（鍾澍佳）對我嘅支持同鼓勵，令我愈演愈有信心，讓我喺呢兩年內對演戲領會到另一個層次！」他亦多謝TVB給予演出機會，以及讓他認識的太太麥雅緻，「多謝TVB！多謝你俾咗我一個咁好嘅平台，讓廣大嘅觀眾認識到我呢位演員！多謝你俾我認識到我眼中獨一無二嘅 東張女神麥雅緻，然後仲成為咗我嘅老婆，俾咗我一個幸福完美嘅家庭！好喇！19年後嘅今日，我終於可以好自豪咁講一句：『我張頴康，係劉德華同TVB栽培出嚟嘅演員！』各位戰友，江湖見！