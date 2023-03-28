張馨月穿搭品味遭狠批 網民拎林峯舊愛吳千語比較：千語高級太多

張馨月日前於社交平台連續PO出兩條穿搭短片，一條為「一周穿搭隨拍」分享5個造型，包括羽絨牛仔褲、西裝褸及絲質花卉圖案白襯衫等穿搭；另一條短片則以「春天的氛圍」記錄粉紅色小香風造型，張馨月以粉紅色外套配襯同色調內搭上衣、七分牛仔褲、白襪和白色波鞋，再拎住一個銀色閃鑽蝴蝶結手袋，被網民批評成個造型完全唔襯，留言區更加係一面倒差評：「你還是去學學穿搭吧」、「我以為褲子就夠土的了，直到你拿出蝴蝶結全鑽包」、「講真啊，鞋子襪子嚇到我」、「這個包包拿出來的時候雷到我了，她是搞笑博主嗎」、「實不相瞞這褲子我幾年前已經淘汰了」、「感覺這些衣服我都不會買」等等。又有唔少網民直指吳千語衣着搭配比張馨月更好：「也不是不好看，但是個人覺得吳千語那種真的挺迷人」、「吳千語的氣質還是好很多」、「也不是說她不好，但是吳千語的確是更加高級漂亮」、「吳千語的樣子定了她的氣質」、「千語高級太多了」等等。

張馨月穿搭相