張馳杰Oliver穿醒獅戰衣爭奪全球先生 封大熱有望為港爭光

現年27歲的張馳杰（Oliver）代表香港出戰下周日（26日）的第9屆全球先生（Mister Global），日前已飛抵泰國為賽事作好準備。

Oliver是TVB藝人張馳豪（Aska）的胞弟，身高有1.86米，現職健身教練及模特兒，當他成為今屆全球先生的香港代表後，立即受到注意，早前更與Aska首度以兄弟檔出席公開活動，而在大賽舉行前，Oliver操到最佳狀態赴泰爭獎，大賽當日，他將以醒獅戰衣於民族服飾環節中登場，Oliver近日已率先試裝，戰衣既有濃厚中國風又充滿香港特式，還戴上黃色太陽眼鏡展示結實肌肉，跟澳門代表Rex Cheang的露點大戲裝各有睇頭。