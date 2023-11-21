張馳杰Oliver穿醒獅戰衣爭奪全球先生 封大熱有望為港爭光

現年27歲的張馳杰（Oliver）代表香港出戰下周日（26日）的第9屆全球先生（Mister Global），日前已飛抵泰國為賽事作好準備。
Oliver是TVB藝人張馳豪（Aska）的胞弟，身高有1.86米，現職健身教練及模特兒，當他成為今屆全球先生的香港代表後，立即受到注意，早前更與Aska首度以兄弟檔出席公開活動，而在大賽舉行前，Oliver操到最佳狀態赴泰爭獎，大賽當日，他將以醒獅戰衣於民族服飾環節中登場，Oliver近日已率先試裝，戰衣既有濃厚中國風又充滿香港特式，還戴上黃色太陽眼鏡展示結實肌肉，跟澳門代表Rex Cheang的露點大戲裝各有睇頭。
殺入三甲在望
今屆全球先生在泰國東北部的瑪哈沙拉堪舉行，Oliver抵達當地後，跟一眾參賽者馬不停蹄出席不同活動，Oliver不僅在網上各大小投票選舉中名列三甲，日前在瑪哈沙拉堪舉行的Chinese Festival 2023上，於Smart Chinese Guy環節中成為得主；同時，在當地單位展開的一場分項比賽中，Oliver成績亦僅次於冠軍的台灣代表Kevin Davalos，由於Oliver愈戰愈勇，目前已成為今屆賽事的大熱門，被睇好能夠成為三甲之列。