張馳豪三段舊情均「被分手」 肥仔童年遭欺凌決定改名叫Aska

現年29歲的張馳豪（Aska），中學、小學均就讀香港的名校，2013年前往美國升讀大學攻讀運動及營養相關學位。後來，於美國讀碩士期間，Aska因暑假及疫情留港，參加選秀節目首季《聲夢傳奇》後簽約TVB，2022年推出首支個人單曲《色彩背面》正式出道。今年9月，Aska再推出新歌《宇宙逃生口》並接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪。 訪問中，Aska首度剖白為入行放棄回美完成碩士課程的爭扎，並公開過往三段感情均「被分手」的心痛回憶。Aska被問及能赴美不斷讀書，是否因為家境好，他回應道：「覺得自己好幸運，屋企算係唔使憂慮茶米，好感恩。同細佬大個咗都希望回饋父母。」至於Aska名字是否源自日本樂隊 CHAGE and ASKA，他首次披露說：「個名好似同日本有關，其實我中學係叫Oscar，未改名未標高係肥仔，響香港成日被欺凌，對自己自信心唔高，加上同班有三個同學都同Oscar，全部都肥嘟嘟，覺得O呢個字屬肥嘟嘟，所以就改咗個A字頭名，點知改完之後就標高咗！」

Aska坦言入行前自信差，當年參加《聲夢傳奇》見到其他14個對手，加上自己年紀最大25歲，就覺得比下去，「個個十幾歲，特別係炎明熹，好欣賞同佩服佢嘅實力同氣質，所以最後佢贏出，大家都覺得係實至名歸。」雖然最終比賽12強第7集止步，但TVB一份合約，令Aska放棄返美繼續完成碩士學位，留港一圓歌手夢。Aska解釋：「 比賽嘅時候仲有zoom上堂 ，但比賽中段就覺得唔掂，事關比賽凌晨1、2點完成錄影，到3、4點返屋企仲要zoom上堂，發覺冇時間休息，所以就停咗學位嚟玩埋比賽先。」被問及簽TVB人工是否很高，他尷尬及語塞了一會說：「入行唔係為錢或利益上嘅嘢，真係做緊自己鍾意，所以先會有熱誠。係覺得如果錯過呢個機會之後，將來會後悔。」節目中談及感情生活，Aska承認拍過三次拖，惟高大靚仔高學歷的他，過往有3段戀情均逃不過被分手的命運，首兩情更慘因前女友出軌分手，Aska說：「初戀在香港，因為遠距離分開，聽朋友講發現對方出軌；第二段係美國中學認識，升咗大學分隔兩地，對方識咗另一個人被逼分開；第三段就比較和平，係返咗香港參加聲夢發生，最初相處開心，但到我入行，對方發覺大家目的地不同，又被逼分開了，主要係因為呢一行嘅工作時間太不固定，對方放假時我有放不到假。都有檢討係咪自己有問題，當時自己都好down同depressed。」 Aska的最新派台歌《宇宙逃生口》，就是講述分手後療傷的經歷。談及單身未夠一年，Aska稱自己正慢慢走出分手之痛，亦大爆自己拍拖首要不是看外貌，「 樣貌唔長久，順眼就ok，更重要係性格同內心。最重要係相處舒服。」 談及《美麗戰場》一劇上位後，經理人樂易玲有否叮囑他別拍拖，Aska亦坦白說：「出道後，公司可能會擔心我係時間上、精力上分心，我都明白呢啲concern。」