張馳豪參與新城廣播劇 麗英自言最難斷捨離竟然是...

「新城廣播劇團」自今年 6 月重啟以來，已成功推出三部廣播劇作品，反應亦相當熱烈。昨日（12 日）劇團宣布將製作第四部廣播劇《愛情斷捨離》，由張馳豪、張蔓莎、張進翹及麗英領銜聲演，四位演員昨日更現身新城出席記者會，並分享家中最難斷捨離的物件。 《愛情斷捨離》共分為五集，將於 9 月 23 日至 27 日下午二時半在知訊台的《QK 玉瑛室》節目中首播，並於晚上 11 時的《Bilibala 開大喇叭》

時段重溫。活動上，各人都寫下家中最難斷捨離的物件，張馳豪寫上「衫、書」，他表示之前留下唸大學時的教科書不捨得掉；張蔓莎則畫上「信件」，並說：「每一封信，都一定會留著，反而衫冇所謂，會捐出去或二手賣出去；張進翹則寫「兒時玩具」，每一件兒時玩具都連結了回憶及故事，充滿回憶；而麗英則搞笑表示最難捨離的是偶像包袱，她寫道：「DSE 溫習材料及偶包」。

劇情大綱主要講述張馳豪在劇中飾演的角色「Isaac」，是一位外形出眾的年輕人，身邊不乏女生。在一次大學畢業旅行中，他向眾人心目中的女神靜宜（由張蔓莎聲演）表白，但隨著時間的推移，Isaac對靜宜的忠誠產生了懷疑，誓言要揭開真相。 在此過程中，Isaac將他的疑慮告訴了好友偉（張進翹聲演），請求他協助找出可能的第三者。儘管偉證實了第三者的存在，卻無法確定其身份。Isaac 因為這件事而感到不安與迷失，而他的妹妹Ida（麗英聲演）分享的愛情觀，最終讓他決定放手。就

在他準備向偉傳訊息告知這一決定時，卻收到偉的語音回覆，一個來自音樂盒的聲音，讓他驚訝地發現，原來他一直尋找的第三者竟是偉。

經過幾年的心路歷程，Isaac從最初的憤怒轉變為祝福，最終回到香港參加偉與靜宜的婚禮。他明白到，每個人的快樂來源皆不同。對於偉與靜宜來說，彼此的幸福才是最重要的，而他自己則學會了放下不合適的愛情，重新找回自我與自給自足，這才是他最大的快樂來源。