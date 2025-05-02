張馳豪想增磅谷肌 Michael C將方大同紋上手臂

新城廣播劇《現在就愛》早前搬上舞台，在海洋公園怡慶坊舉行《新城唱好海洋公園 現在就愛音樂會》，演出歌手包括張馳豪(Aska)、力臻、詹天文(Windy)、Beanies及Michael C，TVB高層張仲恒與林智樂及龔嘉欣、何晉樂及郭佩文等拉隊捧場，而馬天佑甫下飛機便趕到現場，並送上鮮花給Aska和Jaime＠Beanies。





他們在台上逐一揭曉他們早前為宣傳舞台劇《現在就愛》而寫下的時間錦囊，Aska盼增磅至77公斤，然後大曬肌肉，即被台下粉絲起哄叫除衫；Michael C則希望更加珍惜身邊人，並露出手上紋身，自爆將已故歌手方大同紋在手臂，繼續陪他走音樂路，他稱：「我好鍾意方大同，佢嘅音樂好好聽，因為佢所以開始我音樂之路。」

Beanies以校園Look亮相，並各自solo演出，惟成員黃健怡（Winky）因失聲未能獻唱個人新歌《小人國》，只與隊友們合唱《最佳女團友》及《公主抱》，其他隊友異口同聲表示不擔心被Winky傳染，她們笑言：「佢啲菌都係有愛嘅，因為『現在就愛』嘛！」眾人施展混身解數，在音樂會上又唱又跳，引來台下觀眾尖叫聲不絕。Jaime與Aska合唱完《勾手指尾》後還即場勾手指尾，即引起Beanies其餘4位成員妒忌，在接受訪問時笑言：「我哋有８隻手，可以勾８隻手指尾，多過佢哋兩個。」