張馳豪新歌成為電台冠軍歌 fans鋪天蓋地應援造勢

張馳豪(Aska)剛推出了全新單曲《宇宙逃生口》，獲得媒體一致推薦，不單止打進了各大排行榜，包括商台叱咤榜，香港電台中文歌曲龍虎榜，於今個星期更成為了新城電台勁爆本地榜冠軍。

當 Aska 知道《宇宙逃生口》有此佳績時表示非常感謝大家的支持，他同時表示：「今次《宇宙逃生口》可以攞到好成績我係十分之開心，呢一首歌又係玩咗一啲平時廣東歌好少聽到嘅曲風，可以將我平時聽開嘅音樂類型變成自己嘅創作，再分享俾我嘅樂迷係我作為一個唱作人好享受嘅事。」

