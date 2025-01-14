張馳豪邀龔嘉欣任MV女主角 《萬千星輝頒獎典禮2024》前夕街頭造勢順便拉票

繼《宇宙逃生口》後，Aska張馳豪的最新Project便是重唱馬來西亞歌手菲道爾Firdhaus的國語歌《我沒想過會這樣失去你》，更誠邀龔嘉欣參予拍攝這首歌的MV。日前Aska和嘉欣相約到炮台山，一同欣賞這首MV在商業大廈外牆巨型LED屏幕上的播放，現場早已有Aska的粉絲在等候，當二人甫出現即時引來大批途人圍觀和影合照，他們更把握機會為自己在《萬千星輝頒獎典禮2024》的候選拉票，不少途人也即時拿出手機掃描二維碼支持兩位候選人。



Aska說今次是先有MV故事後才去挑選歌曲，當時他在腦海的歌單中覺得《我沒想過會這樣失去你》非常切合故事，Aska解釋為何會找龔嘉欣做MV女主角，他稱：「因為之前有次和嘉欣傾計，原來佢想接觸多啲同音樂有關嘅工作，而我又想有多啲演戲嘅嘗試，今次就有機會一齊喺呢個MV合作。」嘉欣說：「好多人都問我點解會同Aska合作？雖然Aska出道嘅時間唔係好耐，但係佢一路以嚟都俾人睇到佢無論係唱歌跳舞都好認真，我亦都有睇佢之前一個煮嘢食嘅節目同睇過佢演戲，我覺得佢好俾心機去做所有嘢，我最鍾意就係同我合作嘅人嘅步伐同佢想達到嘅目標係一致先係好重要，我唔想我自己一個人喺度跑嘅時候，但係隔籬嗰個人唔係同我一齊跑，咁件事最尾一定唔會做得好，但我覺得Aska係會同我一齊衝，所以就有今次嘅合作。」

除了浪漫的畫面外，大家也可以看到Aska和嘉欣在首度合作的MV中也有嘈交的劇情，嘉欣說：「我本身和Aska並不太熟悉，起初真係有點擔心，我仲記得首天開拍嘅第一個場景就係是要拍一啲好sweet嘅鏡頭，好彩佢很專業同埋放得開，所以我同佢一埋位便很容易做到那種sweet嘅感覺出來。我最欣賞Aska就係願意豁出去，佢真係唔會介意在鏡頭前做任何事，我哋開拍前都有研究一對情侶在生活中會經常遇上嘅場面， 所以Aska真係俾我一個驚喜。」Aska接着說：「幸好在拍攝前我哋開咗數次會議，大家一起去研究故事內容，最後大家也一致同意，所以大家在拍攝當天都好清楚，我同嘉欣所扮演嘅角色在每個場景中需要如何發揮，真係一次很好嘅體驗。」

唔急蛇年找另一半 在現實中， Aska和嘉欣在年齡上相距了數載，那他倆會否抗拒姐弟戀，Aska說：「我就覺得我冇年齡界限，因為年齡都只係一個數字，我覺得拍拖最緊要就係兩個人性格和生活上夾唔夾。」嘉欣則說：「我覺得最緊要大家溝通到，有同等價值觀，大家相處覺得舒服，因為對於一個長久關係這是很重要的。」Aska補充說：「每個人都有擇偶條件，但去到真正那一刻你feel到就係feel到。」嘉欣笑說：「Aska說得真係好『玄』，但我都好同意，細個嗰陣會幻想自己嘅另一半會係點樣，但當自己成長咗，都係我頭先所講相處係最重要，我成日都好希望大家嘅關係好似一個朋友，即係乜嘢事都可以分享，呢個人永遠都係你身邊，無論任何事佢都會撐你，我覺得呢一點先最重要。」雖然Aska現在是單身，但不急於在蛇年找另一半，他表示一切隨緣，而且現在工作排得滿滿也沒有時間容許他去拍拖。嘉欣表示感情事是自然便會發生，不用想太多，她和Aska一樣現時工作也很忙，每天工作有總是做不完，但去認識新朋友也是很正常的社交，但不會從中去強求是否會成為自己的另一半。