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娛樂
2024-12-15 22:29:50

張馳豪開心與姜濤練波打比賽 期望可以拍運動主題劇集

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張馳豪出席活動時，自彈自唱《宇宙逃生口》。(娛樂組攝)

張馳豪出席活動時，自彈自唱《宇宙逃生口》。(娛樂組攝)

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張馳豪(Aska)今日出席由新城知訊台主辦的《我們的大熱唱2024》，同場還有姚焯菲、鍾柔美(Yumi)、詹天文(Windy)、冼靖峰、林智樂，一眾《聲夢傳奇》歌手激罕同場現身。

《聲夢傳奇》的詹天文、姚焯菲、鍾柔美、林智樂、冼靖鋒及張馳豪一齊出席活動。(娛樂組攝)

《聲夢傳奇》的詹天文、姚焯菲、鍾柔美、林智樂、冼靖鋒及張馳豪一齊出席活動。(娛樂組攝)

Aska入圍「勁爆男歌手」最後5強，與張敬軒、馮允謙、陳卓賢及MC張天賦拗手瓜。他表示非常驚喜，很感謝大家的支持，今年很開心有不少新嘗試，他很感恩這一年推出了兩首作品，盼來年也可以繼續努力，讓大家見到他不同的可能性。提到他的fans每次出席活動為他造勢，問到如何答謝他們時，Aska稱會繼續保持初心，努力做好自己，繼續做不同好的作品。

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張馳豪盼來年繼續有不同風格的作品推出。(娛樂組攝)

張馳豪盼來年繼續有不同風格的作品推出。(娛樂組攝)

跟姜濤Stanley一齊練波

談到早前《903 AllStar 籃球賽》，Aska的名字一直未在官方名單上，他表示自己是後期才參與。提到他跟MIRROR成員，如姜濤、邱士縉(Stanley)打波頗有默契時，他表示事前有一齊練波，覺得他們的球技都很OK，「大家都識打，比賽之前都練過，都知大家個打法同習性，去到比賽個時可以好好發揮。」

由於比賽上比較多隔離台歌手在場，問到公司有沒有介意他跟MIRROR來往，他表示沒有，「我覺得運動場，就算係樂壇都係無分你我，大家都係想做多啲好作品俾樂迷，所以體育都係一個好好媒介。」

張馳豪跟姜濤等人在比賽前相約練波，熟習大家的打波習性。

張馳豪跟姜濤等人在比賽前相約練波，熟習大家的打波習性。

盼拍攝運動題材劇集

Aska透露已邀姚焯菲亮相他一個YouTube節目，呼籲大家期待一下，至於他的音樂電影，將會在明年年頭播出。問到他可會考慮拍劇，他表示很想，特別是運動題材的劇集，並不忘hard sell自己會的球類項目，他說︰「總之逢係運動搵我啦！我係唔識板球咋，游水就唔係強項！」他更自爆中學時參加社際游泳比賽，但自己泳術不精，對游200米沒有甚麼概念，更險些完成不到賽事。

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