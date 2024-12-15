張馳豪開心與姜濤練波打比賽 期望可以拍運動主題劇集

張馳豪(Aska)今日出席由新城知訊台主辦的《我們的大熱唱2024》，同場還有姚焯菲、鍾柔美(Yumi)、詹天文(Windy)、冼靖峰、林智樂，一眾《聲夢傳奇》歌手激罕同場現身。

Aska入圍「勁爆男歌手」最後5強，與張敬軒、馮允謙、陳卓賢及MC張天賦拗手瓜。他表示非常驚喜，很感謝大家的支持，今年很開心有不少新嘗試，他很感恩這一年推出了兩首作品，盼來年也可以繼續努力，讓大家見到他不同的可能性。提到他的fans每次出席活動為他造勢，問到如何答謝他們時，Aska稱會繼續保持初心，努力做好自己，繼續做不同好的作品。

跟姜濤Stanley一齊練波

談到早前《903 AllStar 籃球賽》，Aska的名字一直未在官方名單上，他表示自己是後期才參與。提到他跟MIRROR成員，如姜濤、邱士縉(Stanley)打波頗有默契時，他表示事前有一齊練波，覺得他們的球技都很OK，「大家都識打，比賽之前都練過，都知大家個打法同習性，去到比賽個時可以好好發揮。」

由於比賽上比較多隔離台歌手在場，問到公司有沒有介意他跟MIRROR來往，他表示沒有，「我覺得運動場，就算係樂壇都係無分你我，大家都係想做多啲好作品俾樂迷，所以體育都係一個好好媒介。」