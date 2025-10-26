熱門搜尋:
娛樂
2025-10-26 18:32:34

張馳豪 盧信宥 XiX 方玉亨齊集東港城 以舞蹈節拍迎接萬聖節

新鴻基地產(銷售及租賃)代理有限公司租務部副總經理吳小偉先生，出席活動與表演歌手及舞團大合照揭開序幕。

張馳豪(Aska)、盧信宥(Ash)、女團XiX(Charlotte/Crystal/Caitlin)及Fong Atilla@Project 7(方玉亨，歐陽妙芝兒子)聯同4位練習生，今日一起出席將軍澳東港城《哈囉歌舞盛典》活動，眾人大跳k-pop舞蹈，用節拍來迎接萬聖節。

 

Aska、Ash率領dancers施展勁歌熱舞，Ash更首度在港演唱由韓國團隊打造的新歌《Gamer》；XiX亦悉心打扮，充滿萬聖節色彩；Atilla則首次在港出席商演大展舞技跳舞。Atilla說：「想去唔同地方開fans meeting，剛去完日本，希望下站可以馬來西亞。」Ash表示：「十分喜歡萬聖節，不過馬來西亞天氣太熱，大家不熱衷扮鬼扮馬，反而愛到主題樂園鬼屋被驚嚇一番。」

(左二)方玉亨、盧信宥、XiX及張馳豪，在台上影大合照。 Atilla在東港城大展舞技。 XiX席上亦有即席跳唱。 Aska獻唱新歌《山系戀人》。 Ash指，馬拉都興小朋友都扮鬼扮馬問鄰居拿糖。

女團XiX在台上分享萬聖節感受，她們說：「今年想扮Eric Sir(郭偉亮)。」Eric立刻回應，「是否我平時很恐怖，要扮我。」Aska稱「今日好開心，可以獻唱新歌《山系戀人》俾大家聽，而家忙緊拍劇，所以萬聖節未必可以同朋友出去玩。」

而同場的參賽舞團 9nymph、PIXEL HK、I AM、Delighted official、Bloom、Whynot，以及張繼聰、謝安琪囡囡Kakaball的IDream Crew，在現場帶來連場勁歌熱舞。 活動最後由Aska、Ash、XiX及Atilla Fong頒發「最佳服裝」、「最佳舞台表現」、「最佳團體默契」獎下完滿結束 。

活動完畢後，眾單位上台與現場觀眾影大合照。

