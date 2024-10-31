強抱小嶋陽菜狂粉正面照曝光　42歲台男遭移送　犯行監視畫面流出

AKB48前成員小嶋陽菜，28日晚間遭「自稱台灣人」的狂粉強抱倒地。最新進展是嫌犯於30日遭檢方移送，正面照也曝光。而日媒也公布犯案當時的監視器畫面，原來他早在半小時前就在現場埋伏。

小嶋陽菜左轉進入建築物後馬上慌張走出

據《FNN》等日媒綜合報導，28日犯案當時監視器畫面曝光，在畫面左下角的小嶋陽菜，晚間九點多結束寫真集發售活動後，走出位於澀谷車站前的「SHIBUYA TSUTAYA」會場，當時的她已換上私服手持花束。

只見她左轉進入建築物後，馬上又慌張地走了出來，原來與嫌犯對到眼，查覺到不對勁趕緊掉頭。沒想到下一秒，嫌犯就從後面用雙手強抱，讓小嶋跟著他一起重摔在地。

看到這一刻，有幾名男性路人見義勇為，一擁上前將嫌犯雙手固定在背後壓制在地，警備員查覺到這一刻，也上前了解狀況，沒多久員警就獲報趕到現場。