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娛樂
2023-12-12 12:51:47

彭于晏拍《潛行》打鬥戲被玻璃割傷 片場慶祝41歲生日

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彭于晏參演新片《潛行》，跟多年好友朱鑑然（中）再度合作。

彭于晏參演新片《潛行》，跟多年好友朱鑑然（中）再度合作。

由劉德華監製，金像最佳攝影關智耀執導的新片《潛行》，將於2024年1月11日上映。電影由三大金像級男神領銜主演，包括劉德華、林家棟、彭于晏（Eddie），今次Eddie戲中飾演的角色方興，是網絡毒品調查科警司，角色智勇多謀，文武雙全，Eddie在戲中除了跟華仔、家棟、任達華等有多場對手戲，一齊大鬥演技之外，亦有動作場面給予Eddie發揮，跟戲中販毒集團手下一對一決鬥，他亦毫不錫身，在一場酒窖打鬥戲中，慘被玻璃割傷。

彭于晏在《潛行》中飾演網絡毒品調查科警司。

彭于晏在《潛行》中飾演網絡毒品調查科警司。

Eddie飾演的警司方興，負責調查戲中的跨國毒品暗網案件，一心追捕由劉德華飾演的林陣安為首的毒販陣營。Eddi明查暗訪之下，追隨林陣安手下到一間酒窖，二人隨即大打出手。Eddie有豐富參與動作片的經驗，但在拍攝這幕格鬥場面前，亦都聽從幕後人員意見，嚴陣以待，做足準備在鏡頭前大顯身手。而這一幕，華仔雖無戲份，但作為監製的他就親自到場，跟導演關智耀，以及動作導演錢嘉樂一齊研究兩位演員的格鬥對決。華仔親自指導Eddie，擺起拳手動作，無論出拳擋拳，都相當有板有眼，令人聯想起華仔在經典作《阿虎》中的造型。至於嘉樂亦都非常專業，悉心指導Eddie，如何安全完成動作場面，又教導他擺出型格姿勢，令Eddie拍攝時更加得心應手。他亦相當受教，細心聆聽華仔跟嘉樂的指導，每拍完一個鏡頭，就立即重溫再改善。Eddie愈拍愈起勁，倒地、跳起、被玻璃碎照頭淋，亦都毫無怨言，難怪嘉樂都指這一場拍攝幾日以來，見證Eddie愈拍愈好，當中一個鏡頭，Eddie需要全身倒在一大堆碎裂的啤酒玻璃樽，Eddie亦不慎被玻璃割傷手部，不過他依然忍痛完成，處理傷口期間亦直指只是小小受傷，轉眼又再投入拍攝。

雖然拍得辛苦，不過Eddie都有獎勵補償。拍攝當日正是Eddie的41歲正日生日，華仔和家棟就捧着蛋糕出來跟壽星仔慶生，Eddie非常驚喜，想不到兩位影帝特地來到片場跟他慶生。Eddie就指今次拍《潛行》非常享受，跟團隊合作愉快之外，又跟一眾金像級陣容合作，最高興莫過於跟多年好友朱鑑然一齊演出，另外又可以讓他過足打癮，挑戰連串動作場面。

彭于晏上演打鬥戲時不慎被玻璃割傷手部。 彭于晏上演打鬥戲時不慎被玻璃割傷手部。 彭于晏上演打鬥戲時不慎被玻璃割傷手部。 彭于晏在《潛行》中飾演網絡毒品調查科警司。 彭于晏在《潛行》中飾演網絡毒品調查科警司。 彭于晏拍攝《潛行》時在片場獲團隊慶祝41歲生日。 彭于晏拍攝《潛行》時在片場獲團隊慶祝41歲生日。 彭于晏拍攝《潛行》時在片場獲團隊慶祝41歲生日。 彭于晏拍攝《潛行》時在片場獲團隊慶祝41歲生日。 彭于晏拍攝《潛行》時在片場獲團隊慶祝41歲生日。 彭于晏拍攝《潛行》時在片場獲團隊慶祝41歲生日。
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