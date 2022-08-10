彭于晏新片《潛行》順利煞科 香港開工練得流利廣東話

由劉德華擔任監製，聯同林家棟、彭于晏、任達華及劉雅瑟主演，在友情之間鬥智鬥力的警匪動作電影《潛行》日前已順利煞科。日前，劉德華狻導演關智耀（Jason）、動作導演錢嘉樂及林家棟，一齊為華仔開香檳慶祝。

華仔 家棟 感觸 10 年再合作



雖然香港正值炎夏，而劉德華因為劇情需要，穿上毛衣及西裝外套捱熱拍攝，其對手家棟亦要穿上厚厚的西裝褸拍動作戲。眾人日前在影廠內完成華仔殺青戲份，導演宣布劉德華完成全部戲份拍攝，感謝對方的努力付出，在場所有劇組同事均鼓掌慶賀。 身兼監製的劉德華率領Jason、錢嘉樂及林家棟一齊開香檳慶祝，華仔搭着家棟的肩膀回想二人相隔10年再度合作，份外感觸，他説：「由《風暴》到現在，大家都看到家棟處理情感上很好。」家棟説：「是成熟了，應該要進步。」一向風趣幽默的家棟笑説：「從《風暴》到現在已經10年了，當時到現在真的變化很大，因為人工高了。」家棟表示，其實他與華仔對電影的精神及態度皆沒有轉變，家棟説：「每次拍完我都會問他，我拍完這個鏡頭覺得怎樣，有沒有改善空間，我處理得對不對，自己希望做得更好讓觀眾看，希望比上次做得更好。」充滿濃烈的情感戲是這部警匪片的賣點，華仔推介：「大家可以視為家庭片及友情片。」家棟補充：「還加多一點浪漫。」華仔指《潛行》大賣隨後絕對有機會出現續集，Jason導演説：「還有第三集。」