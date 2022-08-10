彭于晏新片《潛行》順利煞科 香港開工練得流利廣東話

由劉德華擔任監製，聯同林家棟、彭于晏、任達華及劉雅瑟主演，在友情之間鬥智鬥力的警匪動作電影《潛行》日前已順利煞科。日前，劉德華狻導演關智耀（Jason）、動作導演錢嘉樂及林家棟，一齊為華仔開香檳慶祝。
華仔 家棟感觸10年再合作
雖然香港正值炎夏，而劉德華因為劇情需要，穿上毛衣及西裝外套捱熱拍攝，其對手家棟亦要穿上厚厚的西裝褸拍動作戲。眾人日前在影廠內完成華仔殺青戲份，導演宣布劉德華完成全部戲份拍攝，感謝對方的努力付出，在場所有劇組同事均鼓掌慶賀。 身兼監製的劉德華率領Jason、錢嘉樂及林家棟一齊開香檳慶祝，華仔搭着家棟的肩膀回想二人相隔10年再度合作，份外感觸，他説：「由《風暴》到現在，大家都看到家棟處理情感上很好。」家棟説：「是成熟了，應該要進步。」一向風趣幽默的家棟笑説：「從《風暴》到現在已經10年了，當時到現在真的變化很大，因為人工高了。」家棟表示，其實他與華仔對電影的精神及態度皆沒有轉變，家棟説：「每次拍完我都會問他，我拍完這個鏡頭覺得怎樣，有沒有改善空間，我處理得對不對，自己希望做得更好讓觀眾看，希望比上次做得更好。」充滿濃烈的情感戲是這部警匪片的賣點，華仔推介：「大家可以視為家庭片及友情片。」家棟補充：「還加多一點浪漫。」華仔指《潛行》大賣隨後絕對有機會出現續集，Jason導演説：「還有第三集。」
繼劉德華日前殺青後，該片一眾演員包括家棟、彭于晏、任達華及劉雅瑟聯同導演關智耀及動作導演錢嘉樂，亦相繼一起煞科，身為監製的華仔亦現身現場，以茶代酒感謝大家，華仔感恩的説：「我們是從4、5月開始，這段時間我們經歷很多不一樣的經歷，有開心、有不開心的，但是我們都把它弄到開心，希望我們在戲裏面的角色都成為大家想跟進的角色，往後我們再拍一些更好的給大家看。」任達華指整個劇組就像一家人，最重要是大家安全工作，平安回家。家棟也附和説：「好玩得不得了。」 今屆出爐金像影后劉雅瑟分享笑説：「這是我拍過最輕鬆的一部戲，因為在戲裏面我沒有被人打。」旁邊的家棟笑言：「我在這兒，打你的在這兒。」雅瑟回應：「這次在這部戲我見到家棟哥，我不再害怕了。還有謝謝華哥，和我有很多對手戲。」
孖張家輝食飯被捕獲
至於一向充滿陽光氣息的彭于晏，則以廣東話給大家驚喜説：「我覺得好開心，同大家一齊拍戲，希望大家健健康康，下次再同大家拍一部好戲，多謝大家。」華仔笑言對方的廣東話發音真的很準確。彭于晏留港期間，現身港九各地，日前有網民分享他與張家輝到中環食飯被捕獲，而且兩人更親民合照。