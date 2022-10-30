彭家麗出17個字歌名新曲 舒文勒令摵甩彭式慘情腔

彭家麗(Angela) 30年前推出過一首有17個字歌名的歌曲《是不是這樣的夜晚 你才會這樣的想起我》，30年後Angela決定延續17個字的歌名，找來舒文監製、Johnny Yim編曲新歌《是不是這樣的痛過 人才算真正的成長過》，MV更布有兩位年輕演員鄺家瑜(MJ)及藍杰擔當演出。

起用全新班底創作

Angela稱MV製作團隊起用全部新力軍，首次採用全虛擬實景拍攝，她安坐攝影棚內不用再四圍走景，「本來想親自拍攝，因為歌詞以我經歷作藍本，不過公司有靚女演員，所以要多俾新人機會。」今次新歌製作團隊，是她第一次合作，Angela自言與舒文非常投緣，歌詞全部是她的心聲寫照。

Angela又指，舒文強烈要求下，要她摵甩慘情唱腔，改用輕柔唱法，希望她唱出時代感：「04年嘅扑頭意外，令我有後遺症，好似唔記得音樂上嘅拍子，不過今次好有得著，舒文令我搵返自己，可能佢醫好咗我個後遺症。」舒文又以咖啡特製的甜品來形容Angela的歌聲，苦澀中帶甜，因為人生要有苦有甜。