彭秀慧母親離世仍敬業謝票 「媽咪」這稱呼變成回憶的呼喚

《阿媽有咗第二個》的編劇、導演和監製彭秀慧(Kearen)今日(19日)在社交平台上載握著母親手的黑白照，發文透露母親在昨早(18日)離世，不過敬業的她仍選擇下午繼續完成當天《阿媽有咗第二個》的幾場謝票，並分享箇中的百般感受。彭導特別分享第二場謝票時，當看到黑畫面前子軒(柳應廷飾)最後的一句「媽咪」，知道從此這稱呼，將會變成回憶中的呼喚。當聽到有觀眾提到總是因為這一場戲想起不能再見的媽媽時，差點想跟對方擁抱。
媽咪 再見有時
彭秀慧自編自導兼任監製，毛舜筠、MIRROR成員姜濤、柳應廷(Jer)主演的《阿媽有咗第二個》，自上映以來彭導與毛舜筠每周未均落力謝票。她分享，「我寫了一個由阿媽開始的故事，而我和媽媽的故事暫告一段落。最後親你的臉，跟平日一樣的冷冰冰最後拖你的手，跟平日一樣很軟很暖。萬物有時，再見有時，媽咪。」
崩潰傷心中感受愛
彭導又分享與成長友伴和工人姐姐懷念母親的片段，「工人姐姐溫柔地向著房間叫媽媽吃飯啦，幾個好朋友圍在一起也熱情地叫伯母吃飯，然後我們一起回憶幾十年前，讀書時代她們對我媽媽的感覺，沒有悲情只有溫馨。」縱然傷心難過，卻仍感受陪伴的一份愛：「我從崩潰的傷心感受到愛，我從簡單的慰問感受到連繫，我從知情的沉默感受到明白，我從無條件的陪伴感受到我需要的實在，我從沒道理的冷靜感受到對生命的降服。」一班圈中好友張敬軒﹑鄭秀文、古巨基﹑周慧敏、張繼聰及鄭欣宜等亦有留言問候，請她好好保重。