彭秀慧母親離世仍敬業謝票 「媽咪」這稱呼變成回憶的呼喚

《阿媽有咗第二個》的編劇、導演和監製彭秀慧(Kearen)今日(19日)在社交平台上載握著母親手的黑白照，發文透露母親在昨早(18日)離世，不過敬業的她仍選擇下午繼續完成當天《阿媽有咗第二個》的幾場謝票，並分享箇中的百般感受。彭導特別分享第二場謝票時，當看到黑畫面前子軒(柳應廷飾)最後的一句「媽咪」，知道從此這稱呼，將會變成回憶中的呼喚。當聽到有觀眾提到總是因為這一場戲想起不能再見的媽媽時，差點想跟對方擁抱。

媽咪 再見有時

彭秀慧自編自導兼任監製，毛舜筠、MIRROR成員姜濤、柳應廷(Jer)主演的《阿媽有咗第二個》，自上映以來彭導與毛舜筠每周未均落力謝票。她分享，「我寫了一個由阿媽開始的故事，而我和媽媽的故事暫告一段落。最後親你的臉，跟平日一樣的冷冰冰最後拖你的手，跟平日一樣很軟很暖。萬物有時，再見有時，媽咪。」