彭美施新編粵劇《武俠》 四段折子戲引入新意念

粵劇班主彭美施(施姐)繼《忠烈楊門》口碑載道，其第9齣新作《武俠》將在2025年頭與觀眾見面，她發覺入場觀眾年齡層趨向年輕化，有不少大學生入場欣賞，突破粵劇觀眾青黃不接的悶局。 今次匯聚四段折子戲的新《武俠》粵劇專場，每段戲都用盡心思，讓觀眾無論從故事內容、布景、視覺效果及唱做唸打、武場、服裝都感受到傳統粵劇加入創新元素，絕對適合不同年齡層觀眾欣賞。

李龍傳統功架融匯多媒體新概念 在梨園享有盛名的著名文武生李龍，今次演出《陸遜勇闖八陣圖》，同劇尚有文武生梁兆明、宋洪波及廖國森合演，單看卡士已令戲迷熱切期待。施姐悉心構思劇中的八陣圖，並以科技立體呈現舞台，融匯龍哥傳統功架，必定令觀眾感到驚喜。李龍表示，今次與施姐首度合作，一拍即合，亦好高興加入《武俠》團隊當中，希望可以演場好戲，他說：「陸遜這個故事人物並非虛構，但在舞台上較少演出，所以在演繹上要花多點心思，尤其是兵器都要認真設計，其中八陣圖會有特別構思，我與觀眾一樣都很期待。」 梁兆明除了演出《陸遜勇闖八陣圖》，還與王志良攜手合演《展昭決戰白玉堂》，兩大文武生「決戰」未演已成話題。對於今次演出兩個劇目，梁兆明表示：「《陸遜勇闖八陣圖》與龍哥(李龍 )合作，從龍哥身上有很多技藝可以學習，不單只舞台上，待人處事上龍哥都有很多值得學習的地方。」至於他與王志良攜手合演《展昭決戰白玉堂》，他說：「展昭這個角色是他從影以來首次演出，希望可以帶給觀眾嶄新的感覺。」

梁非同 梁燕飛 曉瑜組古代版《東方三俠》 被喻為古代版《東方三俠》的《劍膽紅袖除奸宦》，由花旦梁非同偕梁燕飛與曉瑜大展刀馬旦功架，戲迷見到宣傳海報，大讚造型靚得豔麗有驚喜，更形容梁非同為古代版張曼玉，梁燕飛與曉瑜分是楊紫瓊與梅艷芳。燕飛透露：「今次折子戲角色以《東方三俠》為藍本，所以特別去看這部電影感受一下。」曉瑜稱：「三位運用有不同兵器 ，我會用匕首、梁燕飛就用拐，燕飛指兵器很創新，她在粵劇從未見過。」至於梁非同所用的兵器是短槍，她說：「以短打為主，所以身段武打更加明快。」 武術總監韓燕明師傅稱，每次為施姐粵劇作品編排武術場面都有很大壓力，他以「怕怕」來形容，因為好有壓力，但又好有滿足感，因為武打場面特別多，希望令觀眾滿意。至於《虎豹智擒一丈青》由陳紀婷演扈三娘與符樹旺演王英及莫華敏演林沖，三人武藝出色，必然打得精彩。