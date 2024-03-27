彭美施新編粵劇《白蛇‧許仙情越千年》 錢小豪 鄭文雅 林建明都說正

資深媒體人彭美施(施姐)製作、「萬希泉陀飛輪」冠名贊助的新編粵劇《白蛇‧許仙情越千年》，一連六場於昨晚起假西九戲曲中心大劇院隆重開鑼，破天荒起用三對文武生與花旦飾演許仙與白娘娘，每對組合演出兩場，於兩個半小時演出中，獲得觀眾過100次掌聲叫好，而一班圈中人包括林建明、賈思樂、廖安麗、錢小豪、鄭文雅及馬寶顓等均讚嘆，施姐作品令他們重新定義粵劇絕冇悶場。

廖安麗自問雖然不是粵劇精，但今次給她煥然一新的感覺，覺得當中的歌曲經特別創作之後很有新鮮感。喜歡男女主角李秋元與梁飛對唱很合拍，又稱：「想不到粵劇演員的武打好厲害，好似睇成家班、洪家班的感覺，十足特技人咁勁 ! 」賈思樂稱見到梁燕飛在《盜仙草》一幕以90度彎腰從高處跳下，他緊張得捉住廖安麗的手，讚嘆燕飛武功底子非常勁!

錢小豪大讚感情戲令人揪心

動作演員錢小豪特別喜歡許仙與白素貞的愛情戲，大讚兩位唱做均好得，尤其許仙(李秋元)見到白素貞(梁燕飛)醉酒後驚變白蛇的真身而被嚇死，他說：「白素貞的悲慟實在好感人，而白素貞去崑崙山盜仙草救夫，意想不到梁燕飛功架非常利害，與兩個武師對打好精彩。」