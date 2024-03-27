彭美施新編粵劇《白蛇‧許仙情越千年》 錢小豪 鄭文雅 林建明都說正

資深媒體人彭美施(施姐)製作、「萬希泉陀飛輪」冠名贊助的新編粵劇《白蛇‧許仙情越千年》，一連六場於昨晚起假西九戲曲中心大劇院隆重開鑼，破天荒起用三對文武生與花旦飾演許仙與白娘娘，每對組合演出兩場，於兩個半小時演出中，獲得觀眾過100次掌聲叫好，而一班圈中人包括林建明、賈思樂、廖安麗、錢小豪、鄭文雅及馬寶顓等均讚嘆，施姐作品令他們重新定義粵劇絕冇悶場。
《白蛇·許仙情越千年》為施姐第七齣粵劇作品，施姐台上大讚6位演出者，包括李秋元、梁燕飛、梁兆明、梁非同、林穎施與王志良。而賈思樂欣賞完畢，即撲飛睇第二場，更指：「白蛇傳故事睇過好多不同版本，但今次施姐的版本，可以話『無得彈』，演員武打功架好靚，好鍾意女主角梁燕飛的表現，在觀眾席一直拍掌支持。」
廖安麗自問雖然不是粵劇精，但今次給她煥然一新的感覺，覺得當中的歌曲經特別創作之後很有新鮮感。喜歡男女主角李秋元與梁飛對唱很合拍，又稱：「想不到粵劇演員的武打好厲害，好似睇成家班、洪家班的感覺，十足特技人咁勁 ! 」賈思樂稱見到梁燕飛在《盜仙草》一幕以90度彎腰從高處跳下，他緊張得捉住廖安麗的手，讚嘆燕飛武功底子非常勁!
錢小豪大讚感情戲令人揪心
動作演員錢小豪特別喜歡許仙與白素貞的愛情戲，大讚兩位唱做均好得，尤其許仙(李秋元)見到白素貞(梁燕飛)醉酒後驚變白蛇的真身而被嚇死，他說：「白素貞的悲慟實在好感人，而白素貞去崑崙山盜仙草救夫，意想不到梁燕飛功架非常利害，與兩個武師對打好精彩。」
鄭文雅：布景與色調都配襯出色
至於鄭文雅表示：「我第一要讚就係布景，配合得恰到好處，包括：崑崙山與西湖景色就最喜歡，當許仙與白素貞相遇，拿起一把紅色傘更顯出兩情相悅感覺。」她又指之前睇秋元哥演出都是比較硬朗角色，「今次演許仙好柔情，至於梁燕飛演白素貞，是我第一次看她演出，要讚她在唱做唸打都好出色。」
沙姐讚法海符樹旺剃頭演出好專業
林建明已經成為施姐粵劇作品忠實擁躉，今次《白蛇‧許仙情越千年》令她最深印象是演法海的符樹旺，「他為演高僧甘願剃頭演出，這點我很欣賞，很有共鳴，當年我拍戲為藝術犧牲剃頭演出，對於今次整套戲都有好多動作場面，真的落足心機製作與排練。」