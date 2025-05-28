彭美施新編《新龍門客棧》花百萬製作 獲吳思遠無私1元授權搬上粵劇舞台

由資深傳媒人彭美施(施姐)創辦的《施製作發展有限公司》，將於7月15至20日，假西九文化區戲曲中心大劇院，上演一場粵劇盛宴。當中戲碼包括7月15至17日，一連3晚重演3部精選粵劇作品《白蛇許仙情越千年》、《新梁祝》及《新胡不歸》等，7月18至20日一連3晚演出嶄新粵劇《新龍門客棧》。

在發布會上，施姐透露《新龍門客棧》的製作投入不菲，僅是劇中的布景及投影效果，就耗資數十萬元。她表示，「雖然製作費超過七位數字，但能為粵劇帶來新色彩，絕對值得。」此外，《新龍門客棧》這部劇，獲得電影人吳思遠授權，更以港幣一元，讓施姐把這套戲寶搬上舞台。

這次《新龍門客棧》是一次大膽創新嘗試，劇本由杜詠心、李廷𩆨共同編寫，杜詠心更被委任為執行導演，讓人期待。劇中角色暫時保密，但已知梁非同將飾演林青霞的角色邱美言，而梁燕飛則飾演張曼玉的老闆娘，還將加入更多新角色，讓故事更加豐富。