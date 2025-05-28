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娛樂
2025-05-28 23:25:00

彭美施新編《新龍門客棧》花百萬製作 獲吳思遠無私1元授權搬上粵劇舞台

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(左起)莫華敏、符樹旺、曉瑜、梁燕飛、李龍、梁兆明、王志良、梁非同及梁振文，這個粵劇天花板級陣容，一起演出施姐最新作品《新龍門客棧》。

(左起)莫華敏、符樹旺、曉瑜、梁燕飛、李龍、梁兆明、王志良、梁非同及梁振文，這個粵劇天花板級陣容，一起演出施姐最新作品《新龍門客棧》。

由資深傳媒人彭美施(施姐)創辦的《施製作發展有限公司》，將於71520日，假西九文化區戲曲中心大劇院，上演一場粵劇盛宴。當中戲碼包括71517日，一連3晚重演3部精選粵劇作品《白蛇許仙情越千年》、《新梁祝》及《新胡不歸》等，71820日一連3晚演出嶄新粵劇《新龍門客棧》。

今次施姐請來一班粵劇名伶，當中包括李龍、梁兆明、王志良、梁非同、梁燕飛、梁振文、莫華敏、廖國森、符樹旺、曉瑜等傾力演出，被形容為粵劇界天花版演員陣容，讓觀眾沉浸於傳統藝術的魅力之中。

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《白蛇許仙情越千年》首演大受歡迎，今次重演亦讓戲迷期待。 (左起)舞美/燈光設計梁煒康、音樂領導彭錦信、武術總監韓燕明，以及擊樂領導高潤權，成為最強幕後團隊。 梁非同(中)與梁燕飛(右)及曉瑜，3位花旦再度合力演好戲。

在發布會上，施姐透露《新龍門客棧》的製作投入不菲，僅是劇中的布景及投影效果，就耗資數十萬元。她表示，「雖然製作費超過七位數字，但能為粵劇帶來新色彩，絕對值得。」此外，《新龍門客棧》這部劇，獲得電影人吳思遠授權，更以港幣一元，讓施姐把這套戲寶搬上舞台。

這次《新龍門客棧》是一次大膽創新嘗試，劇本由杜詠心、李廷𩆨共同編寫，杜詠心更被委任為執行導演，讓人期待。劇中角色暫時保密，但已知梁非同將飾演林青霞的角色邱美言，而梁燕飛則飾演張曼玉的老闆娘，還將加入更多新角色，讓故事更加豐富。

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武術總監韓燕明，將帶來耳目一新的武打招式，配合音樂領導彭錦信和擊樂領導高潤權的創新音樂元素，這場演出將是一場視覺與聽覺的雙重盛宴。

(左起)梁燕飛、李龍及莫華敏全力預備演出《新龍門客棧》。 梁非同(中)與兩位好拍檔王志良(左)及梁兆明(左)，非常合拍有默契。 施姐感謝冠名贊助海天堂創辦人吳耀明及吳菀冰，支持《新龍門客棧》。

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