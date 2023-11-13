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娛樂
2023-11-13 21:38:21

彭美施移師新光舞台 上演《經典折子戲》第二部

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(左起)梁燕飛、王志良、宋洪波、梁兆明、梁非同、陳紀婷、梁煒康。

資深媒體創意人彭美施(施姐)，第6部粵劇作品系列《經典折子戲》Part 2，移師新光戲院大劇場公演一連兩場。首次到新光戲院上映戲寶，施姐表示，最初有擔心能否將自己的製作與舞台布景構想，完全能在追個舞台發揮，不過兩場觀眾反應，證明她的疑慮一掃而空，她說：「我相信只要用心製作加點創意，無論在哪一個場地，都能夠做到不一樣的粵劇。今次我將製作融合在新光舞台，原來又有另一種體驗

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施姐稱，今次選取六齣折子戲，每齣都有重點故事，包括有：吳仟峰與廖國森兩大名伶壓軸合演《十奏嚴嵩》，除了布景華麗，台上更因劇情需要，出現了真福壽棺木加強海瑞拼死諫嚴嵩的劇力，她說：「雖然該棺木只在台上出現兩秒，但就用了兩萬多元，人人都勸我不用這麼認真，但我認為必須終於藝術，為劇力是值得去做一些戇事，因為觀眾見到這一幕的哄動，就已經滿足，覺得自己決定冇錯。」吳仟峰(仔哥)演海瑞一直跪地上奏非常專業，廖國森演嚴嵩跟仔哥兩大名伶在金殿上鬥唱、鬥做，張力十足，觀眾大讚毫無冷場。

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今次起用梁兆明和梁燕飛配搭演《李後主》之《去國歸降》，兩人唱出真情令觀眾動容，台上演出聲淚俱下，台下觀眾也被打動抹眼淚施姐亦謂被感動。由她一手打造的粵劇最新情侶檔王志良與梁非同上次合作新《胡不歸》大獲好評，今次再度合作演出《再世紅梅記》之《脫救裴》，演繹這段人鬼情，這對才子佳人讓觀眾睇得如痴如醉施姐指：「兩人默契愈來愈成熟，最開心見到觀眾非常受落這對舞台拍檔。」其他戲寶還有梁非同演的《霸王別姬》、宋洪波、梁燕飛演《武松殺嫂》、陳紀婷演的《扈家莊》，以及王志良、梁非同這對舞台拍檔，合演《再世紅梅記》之《脫救裴》，每齣戲寶都是經典。

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吳美英到場支持吳仟峰仔哥。

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《經典折子戲Part2》觀眾反應熱烈，台前幕後上台謝幕 。

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