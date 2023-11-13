彭美施移師新光舞台 上演《經典折子戲》第二部

資深媒體創意人彭美施(施姐)，第6部粵劇作品系列《經典折子戲》Part 2，移師新光戲院大劇場公演一連兩場。首次到新光戲院上映戲寶，施姐表示，最初有擔心能否將自己的製作與舞台布景構想，完全能在追個舞台發揮，不過兩場觀眾反應，證明她的疑慮一掃而空，她說：「我相信只要用心製作加點創意，無論在哪一個場地，都能夠做到不一樣的粵劇。今次我將製作融合在新光舞台，原來又有另一種體驗。」