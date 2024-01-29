彭美施粵劇系列 《白蛇．許仙情越千年》3月西九戲曲中心上映

資深媒體人彭美施(施姐)，過去兩年精心炮製6齣叫好叫座粵劇作品。踏入2024年，施姐3月將於西九戲曲中心大劇院上演第7齣粵劇作品系列《白蛇．許仙情越千年》，雖然《白蛇傳》為家傳戶曉民間故事，不過在創意班主施姐手中，無論故事內容、布景、視覺效果及唱做唸打、武場、服裝都會變得不一樣。施姐說指這兩年多來創作粵劇，今次《白蛇》已是第7個作品，好有滿足感，感謝江雪鷺(湯姐)擔任藝術顧問給予很多意見，施姐說：「今次係繼《武俠》之後又一大卡士強勁大型製作，不過創作上我也經歷到樽頸位，但經過多月來開會又有新概念，所以今次我有金句係『克服到甚麼，就做到甚麼』! 」