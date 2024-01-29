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娛樂
2024-01-29 20:53:52

彭美施粵劇系列 《白蛇．許仙情越千年》3月西九戲曲中心上映

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《白蛇·許仙情越千年》施姐邀得江雪鷺擔任藝術顧問。

資深媒體人彭美施(施姐)，過去兩年精心炮製6齣叫好叫座粵劇作品。踏入2024年，施姐3月將於西九戲曲中心大劇院上演第7齣粵劇作品系列白蛇．許仙情越千年，雖然《白蛇傳》為家傳戶曉民間故事，不過在創意班主施姐手中，無論故事內容布景視覺效果及唱做唸打、武場、服裝都會變得不一樣。施姐說指這兩年多來創作粵劇，今次《白蛇》已是第7個作品，好有滿足感，感謝江雪鷺(湯姐)擔任藝術顧問給予很多意見，施姐說：「今次係繼《武俠》之後又一大卡士強勁大型製作，不過創作上我也經歷到樽頸位，但經過多月來開會又有新概念，所以今次我有金句係『克服到甚麼就做到甚麼』! 」

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施姐邀江雪鷺擔任藝術顧問與《白蛇·許仙情越千年》三生三旦合照。

《白蛇·許仙情越千年》將於326至31日晚上730分假西九文化區戲曲中心大劇院一連演出6場，施姐創意豈止在故事中，更嘗試起用三對當今炙手可熱文武生與花旦配搭，每對許仙與白娘娘演出兩場，打頭陣李秋元及梁燕飛(326至27日)緊接為王志良與林穎施328至29日）而壓軸則為雙梁配梁兆明與梁非同330至31日）演出

除了三對主角，《白蛇·許仙情越千年》亦有不少吃重角色，施姐都悉心安排演員，更特邀請宋洪波飾演韋馱，符樹旺飾演法海一向唱打均出色的曉瑜飾演青蛇詹浩鋒飾演哪吒等，今次更由湯姐擔任藝術顧問，指導三對主角，而劇中大量武打場面，會由武術指導韓燕明配合施姐的創意發揮，觀眾不僅入場欣賞演出，更要細看視覺效果及故事的驚喜亮點。

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萬希泉鐘錶創辦人沈慧林，特別冠名贊助《白蛇．許仙情越千年》，更製作白蛇特別版陀飛輪腕表送給施姐。

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《白蛇·許仙情越千年》三位花旦梁燕飛(左一)、林穎施(右二)及梁非同(右一)，在施姐率領下向藝術顧問江雪鷺送上鮮花致謝。

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